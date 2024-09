Apple stellt neue iPhone-Generation vor

Auf dem Börsenparkett geht die Angst um, die erwartete Zinssenkung der Federal Reserve in der kommenden Woche könnte zu spät kommen, um eine stärkere Abkühlung der US-Wirtschaft noch zu verhindern. Dabei war am Freitag nicht die Zahl der neu geschaffenen Stellen im August, die mit 145.000 zwar etwas unter den Erwartungen lag, das Problem. Aber die erneut deutliche Revision der schon schockierenden Zahl aus dem Juli auf nur noch 89.000 Stellen hat die Investoren verunsichert, was das Thema Rezession angeht.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Und so kamen die Kurse an der Wall Street vor dem Wochenende ins Rutschen und die Angst vor einem zweiten Schwarzen Montag innerhalb von nur fünf Wochen ging um. Heute Morgen nun steht zwar beim Nikkei in Tokio ein Minus, aber mit einem halben Prozent statt der 13 Prozent noch Anfang August an nur einem Tag können die Anleger gut leben.

So ist auch beim Deutschen Aktienindex heute zunächst einmal eine technische Gegenreaktion auf die starken Verluste in der Vorwoche angezeigt. Aber die Tatsache, wie schnell der Index kurz vor der 19.000er Marke wieder nach unten abgedreht ist, lässt aufhorchen. Knapp 800 Punkte ging es von dem neuen Allzeithoch in der Spitze abwärts. Die anlaufende Stabilisierung könnte nun bis zur Marke von 18.450 Punkten laufen, dort liegt dann eine massive Widerstandszone.

Es ist wieder einmal Apple-Day! Es ist der wichtigste Tag für alle Apple-Jünger und auch für die Börse immer ein Termin, an dem Analysten und Investoren ganz genau hinschauen und die Zukunftsfantasie für Umsätze, Gewinne und nicht zuletzt für den Aktienkurs ableiten wollen. Das neue iPhone 16 soll in vier Varianten kommen, wobei sich die Änderungen zum Vorgängermodell allerdings in Grenzen halten sollten.

Erstmals aber soll mit Apple Intelligence das Thema Künstliche Intelligenz in die beiden Pro-Modelle integriert werden. Nicht so in Europa, hier sind die Varianten vorerst nicht zugelassen. Die Aktie von Apple ist auf einem Niveau von 220 Dollar gut bezahlt, die große Unterstützung bei 200 Dollar hat im August-Crash schon einmal gehalten und sollte Anlegern eine gute Orientierung geben.