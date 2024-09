Bitcoin-ETFs bluten!

Bitcoin hatte im September zu kämpfen und verzeichnete einen Verlust von rund 7 Prozent. Über das Wochenende hat die Kryptowährung jedoch leichte Gewinne verzeichnet. Auch am Montag setzt sich die zarte Erholung fort.

Die Zeiten am Markt werden rauer. Anleger ziehen sich aus risikoreicheren Anlagen zurück. In den acht Tagen bis zum 6. September haben Investoren insgesamt fast 1,2 Milliarden US-Dollar aus einer Gruppe von 12 ETFs abgezogen, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.

"Die kleine Erleichterungsrallye scheint zum Teil darauf zurückzuführen zu sein, dass einige prominente Influencer ihre Short-Positionen auflösen", sagte Sean McNulty, Director of Trading bei Arbelos Markets. Als Beispiel nannte er einen kürzlichen Social-Media-Post von Arthur Hayes, dem Mitbegründer der Handelsplattform BitMEX.

Ein besseres Abschneiden von Donald Trump in Umfragen und Prognosemärkten könnte ebenfalls eine Rolle spielen, so McNulty weiter. Er berichtete von einer größeren Nachfrage nach Optionsabsicherungen für den Fall, dass die Debatte am Dienstag zwischen Trump und Kamala Harris die Volatilität anheizen könnte.

Bis zur Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch werde sich Bitcoin wahrscheinlich in seiner jüngsten Spanne von 53.000 US-Dollar bis 57.000 US-Dollar bewegen, sagte Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets. Die Inflationszahlen könnten demnach die Erwartungen hinsichtlich des Tempos der erwarteten geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank beeinflussen.

Der September ist traditionell ein volatiler Monat für Bitcoin. Analysten der Kryptobörse Bitfinex warnten vergangene Woche, dass es möglich sei, dass Bitcoin unter 40.000 US-Dollar fallen könnte, wenn die US-Notenbank Federal Reserve ihre Pläne für eine Zinssenkung während ihrer Septembersitzung durchführt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 55.149$ auf CryptoCompare Index (09. September 2024, 10:09 Uhr) gehandelt.