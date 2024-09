WIESBADEN (ots) -



- Zahl der Fälle nach historischem Tiefststand 2019 wieder leicht gestiegen

- Aktuell deutlich weniger Suizide von unter 25-Jährigen als 2003, dagegen

Zunahme bei Hochbetagten

- Suizid bei 10- bis unter 25-Jährigen häufigste Todesursache



Jeder 100. Todesfall in Deutschland ist ein Suizid. Im Jahr 2023 starben rund 10

300 Menschen durch Suizid, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich

des weltweiten Präventionstages gegen Suizide am 10. September mitteilt. Das

waren mehr als dreimal so viele Todesfälle wie beispielsweise in Folge von

Verkehrsunfällen. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Zahl der Suizide damit leicht

zu (+1,8 %), gegenüber 2019 mit dem historischen Tiefststand von gut 9 000

Fällen betrug der Anstieg 14 %. Auch die Suizidrate, die Zahl der Suizide je 100

000 Einwohnerinnen und Einwohner, stieg an: Von 12,1 im Jahr 2022 (10 100

Suizide) auf 12,2 im vergangenen Jahr. Am niedrigsten war sie 2019 mit 10,9.







Rückgang in den 1980er und 1990er Jahren in den letzten 20 Jahren jedoch relativ

konstant geblieben. Im 20-Jahresvergleich ging die Zahl der entsprechenden

Todesfälle um knapp 8 % zurück (2003: 11 200 Fälle). Gegenüber 1980, dem Beginn

der Zeitreihe, mit 18 500 Suiziden nahm die Zahl der entsprechenden Todesfälle

2023 um 44 % ab. Ähnlich entwickelte sich langfristig auch die Suizidrate. Gab

es 1980 noch 23,6 Suizide je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner, so waren es

2003 noch 13,5. Demgegenüber lag die Rate im Jahr 2023 noch einmal etwas

niedriger bei 12,2 - und hat sich damit seit 1980 ebenfalls nahezu halbiert.



Deutlichster Rückgang gegenüber 2003 bei den 35- bis 44-Jährigen



Die Fallzahlen in den einzelnen Altersgruppen haben sich seit 2003

unterschiedlich entwickelt. So ging die Zahl der Suizide unter jungen Menschen

deutlich stärker zurück als die entsprechenden Fälle insgesamt: Starben 2003

noch gut 700 unter 25-Jährige in Deutschland durch Suizid, so waren es im

vergangenen Jahr knapp 500. Die Suizidrate in dieser Altersgruppe sank im selben

Zeitraum von 3,3 auf 2,4. Noch deutlicher fiel der Rückgang bei den 35- bis

44-Jährigen aus: Hier halbierte sich die Zahl der Suizide von knapp 2 000 im

Jahr 2003 auf knapp 1 000 im vergangenen Jahr. Die Suizidrate sank im selben

Zeitraum von 14,2 auf 9,0. Unter älteren Menschen nahmen dagegen die Suizide

binnen 20 Jahren teilweise deutlich zu. Am stärksten war der Anstieg in

Altersgruppe 85+: Hier hat sich die Zahl der Suizide von 600 im Jahr 2003 auf

knapp 1 300 im Jahr 2023 mehr als verdoppelt; die Suizidrate nahm im selben

Zeitraum von 42,4 auf 45,7 zu. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Im langfristigen Vergleich ist die Zahl der Suizide nach einem deutlichenRückgang in den 1980er und 1990er Jahren in den letzten 20 Jahren jedoch relativkonstant geblieben. Im 20-Jahresvergleich ging die Zahl der entsprechendenTodesfälle um knapp 8 % zurück (2003: 11 200 Fälle). Gegenüber 1980, dem Beginnder Zeitreihe, mit 18 500 Suiziden nahm die Zahl der entsprechenden Todesfälle2023 um 44 % ab. Ähnlich entwickelte sich langfristig auch die Suizidrate. Gabes 1980 noch 23,6 Suizide je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner, so waren es2003 noch 13,5. Demgegenüber lag die Rate im Jahr 2023 noch einmal etwasniedriger bei 12,2 - und hat sich damit seit 1980 ebenfalls nahezu halbiert.Deutlichster Rückgang gegenüber 2003 bei den 35- bis 44-JährigenDie Fallzahlen in den einzelnen Altersgruppen haben sich seit 2003unterschiedlich entwickelt. So ging die Zahl der Suizide unter jungen Menschendeutlich stärker zurück als die entsprechenden Fälle insgesamt: Starben 2003noch gut 700 unter 25-Jährige in Deutschland durch Suizid, so waren es imvergangenen Jahr knapp 500. Die Suizidrate in dieser Altersgruppe sank im selbenZeitraum von 3,3 auf 2,4. Noch deutlicher fiel der Rückgang bei den 35- bis44-Jährigen aus: Hier halbierte sich die Zahl der Suizide von knapp 2 000 imJahr 2003 auf knapp 1 000 im vergangenen Jahr. Die Suizidrate sank im selbenZeitraum von 14,2 auf 9,0. Unter älteren Menschen nahmen dagegen die Suizidebinnen 20 Jahren teilweise deutlich zu. Am stärksten war der Anstieg inAltersgruppe 85+: Hier hat sich die Zahl der Suizide von 600 im Jahr 2003 aufknapp 1 300 im Jahr 2023 mehr als verdoppelt; die Suizidrate nahm im selbenZeitraum von 42,4 auf 45,7 zu.