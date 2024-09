Golden Cariboo Resources - Analysten raten zum Kauf

Die Analysten von Couloir Capital habe die Aktien der Goldexplorationsgesellschaft Golden Cariboo (WKN A402CQ / CSE GCC) genau unter die Lupe genommen. Sie betrachten das Unternehmen als, wenn auch riskanten, „Kauf“ und sehen ein Kurspotenzial von 286% zum Zeitpunkt der Empfehlung.



Sichtbares Gold von Golden Cariboo; Quelle: Golden Cariboo

Wie die Experten betonen, wird Golden Cariboo vom gleichen Team geführt, das mit seinen Entdeckungen den Goldrausch im Bergbau-Camp Cariboo in der kanadischen Provinz British Columbia auslöste. Golden Cariboos Projekt Quesnelle Gold Quartz Mine (QGQ) liegt zudem in einem ähnlichen Umfeld wie Barkerville, so die Couloir Capital weiter. Bei Barkerville wiederum handele es sich um eine historische Hartgesteingoldmine, die entdeckt wurde, indem man Seifengoldbächen folgte.

Die historische Gold- und Silberförderung aus Hartgesteinminen in der Nähe von Hixon bestätig, so die Analysten weiter, dass sich das Cariboo-Camp im Trend mehr als 75 Kilometer nördlich bis Wells-Barkerville erstreckt.

Potenzial auf große Tonnage – und hohe Gehalte

Was das Projekt von Golden Cariboo für Couloir Capital besonders interessant macht, ist, das Potenzial auf Ziele mit großer Tonnage auf QGQ. Dieses, hieß es weiter, werde durch vor Kurzem vom Unternehmen erbohrte Mineralisierung demonstriert, die sich über 260 Meter erstreckte. Die Analysten weise zudem darauf hin, dass sichtbares Gold in den laufenden Bohrungen darüber hinaus auf Potenzial auf hochgradige Bohrergebnisse von den mineralisierten Zielen hindeute.

Ein weiterer, positiver Faktor ist für die Analysten von Couloir Capital, dass es Golden Cariboo gelungen ist, den Streichen von den historischen Minen bis zu den neuesten, erbohrten Vererzungsabschnitten im Trend um mehr als 1 Kilometern auszuweiten.

Da das Unternehmen auch finanziert sei, um das Bohrprogramm 2024 fortzusetzen, rät Couloir zum Kauf der Golden Cariboo-Aktie. Damit, so die Experten, können man an der Entdeckung einer Goldressource in einer Tier 1-Jurisdiktion teilhaben. Couloir sieht den fairen Wert der Golden Cariboo-Aktie bei 0,40 CAD. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Analyse, bedeutete das ein Kurspotenzial von 286%. Nachdem die Aktie in den letzten Tagen bereits etwas zugelegt hat, sind es immer noch rund 116% bis zum Kursziel der Experten.

Den vollständigen Research-Bericht im Original gibt es hier:

Golden Cariboo Resources Inc. (GCC:CSE): Restarting the Gold Rush in the Cariboo – Again



