Experten warnen: KI-Boom sorgt für "dramatischen Anstieg der CO2-Emissionen"

Künstliche Intelligenz hat die Welt im Sturm erobert! Spätestens mit dem Durchbruch von ChatGPT überbieten sich Technologiekonzerne wie Alphabet, Meta Platforms und Microsoft mit Investitionen. Dutzende Milliarden US-Dollar werden derzeit weltweit in den Aufbau von KI-Infrastruktur investiert.

Davon profitieren nicht nur Halbleiterwerte wie AMD, Broadcom und Nvidia, sondern auch Energieversorger. Grund hierfür ist der enorme Energiebedarf, der mit Rechenzentren einhergeht. Selbst die Leistungsstärke von Serverfarmen für das Schürfen von Digitalwährungen wie Bitcoin wird längst in Megawatt, also dem Energieverbrauch, angegeben. Dieser kann in den Bereich von Hunderten Megawatt gehen, was dem Energiebedarf von ganzen Städten entspricht.