Zweifel am Zinssenkungs-Effekt: Hat sich die Fed verpokert?

Während die Schweiz und Schweden durch ihre Maßnahmen Währungsabwertungen in Kauf nahmen, hat der US-Dollar gegenüber anderen Währungen an Stärke gewonnen. Dies könnte sich jedoch schnell ändern, sollte die Fed aggressivere Schritte unternehmen, um das Wachstum zu stützen.

Analysten passen EPS-Schätzungen im Rahmen des Durchschnitts an

Analysten haben, so FactSet-Daten, ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) der Unternehmen im S&P 500 für das 3. Quartal 2024 schon mal angepasst. Zwischen Juni und August sank die Bottom-up-EPS-Schätzung um 2,8 Prozent, von 63,20 auf 61,44 US-Dollar. Dies entspricht den üblichen Rückgängen in den ersten 2 Monaten eines Quartals, die in den vergangenen 5 Jahren durchschnittlich 2,7 Prozent betrugen.

Der Rückgang der EPS-Schätzung für das 3. Quartal bewegt sich somit im Rahmen der historischen Spanne von -2,3 bis -3 Prozent. Dies signalisiert eine vorsichtige, aber nicht übermäßige Reaktion auf die Sorgen über eine mögliche Konjunkturabschwächung.

Große Unsicherheit an den Finanzmärkten

Die Erwartungen an Zinssenkungen haben die Anleihekurse in die Höhe getrieben, doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung. Jamie Patton von der TCW Group glaubt, dass die Fed "schneller und aggressiver" agieren muss, als es der Markt erwartet. Bob Michele von JPMorgan Asset Management hingegen sieht keinen Grund für überhastete Maßnahmen und setzt laut Bloomberg auf Unternehmensanleihen statt auf Staatsanleihen.

Die Sitzung der US-Notenbank am 18. September wird entscheidend sein. Der Markt rechnet mit einer Zinssenkung um mindestens einen Viertelprozentpunkt. Doch wie schnell die Fed handeln wird, bleibt offen. Derzeit zeigt sich die US-Wirtschaft widerstandsfähiger als viele erwartet hatten, doch das Risiko eines Rückschlags besteht weiterhin.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion