Kion unter Druck - Citigroup mit niedrigstem Kursziel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine pessimistische Analystenstudie hat am Montag im MDax die Kion -Aktien ans Indexende gedrückt. Der Kurs des Lagertechnik-Herstellers sank am Vormittag um 2,1 Prozent auf 31,57 Euro und näherte sich damit dem bisherigen Jahrestief, das Anfang August während der marktbreiten Turbulenzen bei 30,30 Euro markiert worden war. Die Citigroup hatte am Montag ihre bisherige Kaufempfehlung aufgegeben.

Analyst Martin Wilkie stufte die Papiere von "Buy" auf "Neutral" ab und kappte das Kursziel von 57 auf 37 Euro, womit er unter den Analysten das niedrigste Ziel nennt. Er zeigt sich zwar weiter überzeugt vom langfristigen Potenzial im Bereich der Lagerautomation, doch kurzfristig rechnet er wegen der aktuellen Konjunktursignale mit einem eher mauen Wachstum. Die Bewertung der Kion-Aktien sei zwar historisch günstig, aber nicht im Hinblick auf die aktuellen Perspektiven.

Die Aktien des Konkurrenten Jungheinrich schlugen sich am Montag mit einem Plus von 0,3 Prozent besser. Der MDax bewegte sich zeitgleich mit einem halben Prozent im Plus./tih/mis