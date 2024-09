"Zukunftsstrategie Arbeitswelt - Wie Unternehmen durch eine Kultur der Netzwerkbindung wettbewerbsfähig bleiben" (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Autorin Corinna Spaeth: "Nur wer die besten Talente in seinemNetzwerk bindet, ist auf das KI-Zeitalter vorbereitet und bleibtwettbewerbsfähig"Wir leben in Zeiten des Umbruchs und der Widersprüche, auch am Arbeitsmarkt.Künstliche Intelligenz, demografischer Wandel, digitale Transformation und dieradikale Zuspitzung globaler Krisen führen zu Zukunftsängsten, Überforderung undnoch nie dagewesenen Druckdynamiken bei Arbeitnehmenden wie Arbeitgebenden.Hinzu kommen neue Anforderungen sowie die hohe Wechselbereitschaft derGenerationen Y und Z, die absehbar die Hälfte der Mitarbeitenden am deutschenArbeitsmarkt stellen werden. All diese Faktoren stellen Unternehmenslenker vorvöllig neue Herausforderungen. Zudem entstehen auf dem Arbeitsmarkt erstmalig inunserer Geschichte Parallelwelten, in denen zeitgleich, schnellzyklischeingestellt und entlassen wird. Während eine Entlassungswelle die nächste jagt,suchen Unternehmen nach den besten Talenten. Noch immer. investieren dieseUnsummen in Recruiting und Onboarding. Dabei übersehen sie, was im Zuge derradikalen Disruptionen am Arbeitsmarkt immer relevanter wird: Offboarding, derbewusst gestaltete Trennungsprozess beim Weggang von Mitarbeitenden. Denn werden Fokus nur auf das Onboarding richtet und keine innovative,zukunftsorientierte Entlassungs- und Netzwerkbindungsstrategie hat, riskiert,auf dem Talentmarkt ins Abseits zu geraten.Das ist die These der renommierten Transformations-Expertin und PsychologinCorinna Spaeth in ihrem neuen Buch " Zukunftsstrategie Arbeitswelt - WieUnternehmen durch eine Kultur der Netzwerkbindung wettbewerbsfähig bleiben ". Am12. September hält die Autorin auf Europas führender HR-Messe Zukunft Personalin Köln einen Vortrag zu ihrem Buch.Strategische Netzwerkbindung eröffnet Potenziale für Unternehmen undMitarbeitendeDas Buch ist das Ergebnis einer bemerkenswerten Expedition, bei der CorinnaSpaeth ihre Leser:innen auf eine inspirierende Reise jenseits des Mainstreamsmitnimmt. Anhand von 25 Co-Creating-Interviews mit namhaften Unternehmen wieSAP, Allianz , Techniker Krankenkasse, Engie, Ford, DATEV, Cancom und WintershallDea, sowie Top-Expert:innen wie Prof. Dr. Christian Busch, dem ZukunftsforscherSven Gábor Jánszky und Prof. Dr. Anja Lüthy sind Zukunftsstrategien entstanden,die Bindungs- und Trennungskultur neu denken und gestalten. Auf diese Weiselernen Unternehmer:innen, Personalentscheider:innen und Führungskräfte anhandzahlreicher Beispiele, wie sie im Fachkräftedschungel zu Vorreiter:innen bzw.Talent-Magneten werden und langfristig bleiben. Zudem gibt Corinna Spaeth Tipps