Hohem präsentiert auf der IFA Berlin 2024 Gimbal-Technologie auf dem neuesten Stand der Technik

BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Hohem, ein weltweit führender Hersteller von Smartphone- und Kamera-Gimbals, schlägt auf der diesjährigen IFA in Berlin hohe Wellen. Die IFA Berlin, die vom 6. bis 10. September in der Messe Berlin stattfindet, ist eine der weltweit größten und renommiertesten Messen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Auf dieser Veranstaltung, die auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, treffen sich Branchenführer aus der ganzen Welt, um ihre neuesten technischen Entwicklungen vorzustellen.

Erleben Sie Hohem auf der IFA Berlin

Der Stand von Hohem befindet sich in Halle 17, in der gleichen Halle wie Branchenriesen wie DJI und Insta360. Der Stand von Hohem, der sich am Eingang der Halle 17 befindet, zieht die Besucher sofort in seinen Bann, denn er verfügt über einen großen Bildschirm, der eine ganze Wand bedeckt, und eine auffällige quadratische Deckendekoration.

Der Stand lockt viele Besucher an, die von innovativer KI-Tracking-Technologie von Hohem fasziniert sind. Neben seinen Flaggschiff-Produkten, dem iSteady M6 und dem iSteady MT2, präsentiert Hohem auch seine neueste Innovation, das iSteady V3, ein tragbares, faltbares Gimbal, das mit einem AI-Tracker und einer Fernbedienung ausgestattet ist und die mobile Videografie neu definieren wird.

Ganz der Innovation verpflichtet

Der Weg von Hohem ist geprägt von einem unermüdlichen Streben nach Innovation und das Unternehmen überrascht Fotofreunde immer wieder mit bahnbrechenden Produkten. Vom leichtesten faltbaren Handheld-Gimbal der Welt über ein Schnellwechselsystem, das sowohl mit Smartphones als auch mit Kameras kompatibel ist, bis hin zu einem abnehmbaren KI-Tracker-Design: Hohem verschiebt immer wieder die Grenzen des Machbaren.

In diesem Jahr ist das iSteady V3 ein Beispiel für diese Innovation: Es verfügt über eine abnehmbare Fernbedienung, eine integrierte Verlängerungsstange und integrierte Stativbeine, die die Herausforderungen von Solo-Aufnahmen meistern und die vielfältigen Anforderungen bei der täglichen Inhaltserstellung erfüllen. Die intelligente Technologie von Hohem, einschließlich KI-Tracking, Gesten- und Fernsteuerung, stellt sicher, dass die Benutzer ihre Erlebnisse einfach festhalten können, egal ob sie erfahrene Profis oder Gimbal-Neulinge sind.

Nächster Halt: IBC Convention Amsterdam

Wer die Gelegenheit verpassen sollte, die Innovationen von Hohem auf der IFA Berlin zu erleben, hat noch eine weitere Chance. Nach der Teilnahme an der IFA wird das Hohem-Team vom 13. bis 16. September an der IBC in Amsterdam teilnehmen. Diese Veranstaltung bietet europäischen Besuchern eine weitere Gelegenheit, sich über die Marke zu informieren und zu entdecken, wie Hohem die mobile Videografie revolutioniert.

Weitere Informationen über Hohem und seine neuesten Produkte erhalten Sie auf der [Website von Hohem] oder am Stand des Unternehmens auf der IFA Berlin oder IBC Amsterdam.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2499968/hohem_at_IFA_Berlin_2024.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2460783/Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hohem-prasentiert-auf-der-ifa-berlin-2024-gimbal-technologie-auf-dem-neuesten-stand-der-technik-302241837.html