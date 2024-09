Drohnen legen Flughafen Stockholm-Arlanda vorübergehend lahm

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Mehrere Drohnen haben den nächtlichen Flugverkehr an einem der wichtigsten Flughäfen Skandinaviens kurzzeitig lahmgelegt. Wie die Nachrichtenagentur TT und mehrere weitere schwedische Medien berichteten, wurden in der Nähe des Flughafens Stockholm-Arlanda vom Tower aus gegen kurz vor 1.00 Uhr vier Drohnen unterschiedlicher Größe gesichtet. Daraufhin mussten mehrere Flüge unter anderem nach Stockholm-Skavsta und Göteborg-Landvetter umgeleitet werden.

Nach Angaben der Zeitungen "Expressen" und "Aftonbladet" wurden vereinzelte Maschinen gar nach Finnland und ins dänische Kopenhagen geschickt. Da der Vorfall in der Nacht geschah, handelte es sich aber nur um eine insgesamt überschaubare Anzahl an Flügen, die umgeleitet werden mussten. Gegen 3.30 Uhr konnte der Flugverkehr in Arlanda wiederaufgenommen werden.