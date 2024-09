Ölpreise erholen sich etwas nach Kursrutsch Die Ölpreise haben am Montag einen kleinen Teil der deutlichen Vorwochenverluste wettgemacht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Vormittag 71,78 US-Dollar und damit 72 Cent mehr als am Freitag. Die …