Rezessions- und Crashgefahr? Für diese Aktie läuft es wie geschmiert!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Pembina Pipeline

In den vergangenen Jahren hat eine der größten und bislang vielleicht unterschätztesten geopolitischen Umwälzungen seit vielen Jahrzehnten stattgefunden. Die USA sind nach geförderter Menge zum größten Ölproduzenten der Welt aufgestiegen und haben dabei klassische Öl-Staaten wie Saudi-Arabien und Russland hinter sich gelassen.

Gleichzeitig hat sich Kanada mit seinen umfangreichen Vorkommen an Ölschiefer und Ölsanden zum drittgrößten Exporteur des schwarzen Goldes entwickelt. Damit nimmt der nordamerikanische Markt inzwischen eine überragende Rolle auf dem globalen Ölmarkt ein, auch weil die USA und Kanada gleichzeitig zu den weltweit größten Verbrauchern gehören.

Der Transport dieser riesigen Förder-, Verbrauchs- und Exportmengen macht ein gigantisches Netzwerk an Pipelines und Infrastruktur notwendig. In dieser Nische engagieren sich vor allem sogenannte Midstream-Unternehmen, denen eine wichtige Mittlerfunktion zukommt. Eines der derzeit aussichtsreichsten ist Pembina Pipeline, das in Calgary, Kanada, beheimatet ist und einen aussichtsreichen Chart aufweist.

Pembina Pipeline Chartsignale

Starker Erholungstrend: Das Papier befindet sich nach einer Konsolidierung in einem starken und von der technischen Indikation unterstützen Aufwärtstrend.

Das Papier befindet sich nach einer Konsolidierung in einem starken und von der technischen Indikation unterstützen Aufwärtstrend. Neue Mehrjahreshochs: Die höchsten Notierungen seit zwei Jahren und ein frisches 52-Wochen-Hoch liefern starke technische Kaufsignale.

Die höchsten Notierungen seit zwei Jahren und ein frisches 52-Wochen-Hoch liefern starke technische Kaufsignale. Anschlussrallye möglich: Pembina steht unmittelbar vor einem Ausbruch auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren.

Pembina steht unmittelbar vor einem Ausbruch auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren. Hohe relative Stärke: Die Aktie hat in den vergangenen Wochen sowohl den Turbulenzen am Aktien- als auch am Ölmarkt getrotzt.

In dieser Aktie läuft es wie geschmiert

Die Kanadier können in ihrem umfangreichen Pipeline-Netzwerk bis zu 2,9 Millionen Barrel Öl pro Tag transportieren. Dazu kommen Öllager mit einer Bevorratungsmenge von über 30 Millionen Barrel, darunter 20 Millionen unter Tage. Mit einer Marktkapitalisierung von 23,5 Milliarden US-Dollar nimmt das Unternehmen auf dem nordamerikanischen Midstream-Markt derzeit den elften Platz ein.

Mit Blick auf den Chart der Aktie zeichnet sich gegenüber der Konkurrenz, die mit einem Börsenwert von rund 88 Milliarden US-Dollar von Marktführer Enbridge angeführt wird, eine Aufholjagd ab. Mut macht gleich eine ganze Reihe von Faktoren.

An Kaufsignalen fehlt es nicht

In den vergangenen Tagen ist das Papier auf neue Jahres- sowie 52-Wochen-Hochs geklettert. Solche gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale. Dass Pembina damit gleichzeitig über den Widerstand bei 40 US-Dollar und den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren klettern konnte, verstärkt den Eindruck technischer Resilienz – zumal die Aktie gegen den Trend am Aktien- und Ölmarkt gestiegen ist, wo zuletzt fallende Kurse den Ton angaben.

Das Kursgeschehen wird derzeit von einem im vergangenen Herbst gestarteten Erholungstrend dominiert. Diesem ging eine Konsolidierung der Aktie sowie ein Aufsetzen auf der horizontalen Unterstützung bei 30 US-Dollar voraus. Mit dem Überwinden der Abwärtstrendlinie, der Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte sowie dem Golden Cross von 50- und 200-Tage-Linie konnten die Bullen aber wieder das Ruder übernehmen, das sie weiter fest in ihrer Hand halten.

Technische Indikation unterstützt dynamischen Aufwärtstrend

Die Erholung der Aktie wurde durch steigende technische Indikatoren begleitet. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD verzeichneten schon vor der Trendwende von Pembina Aufwärtstrends. Der ansprechende Kursverlauf der Aktie wurde also von bullishen Divergenzen eingeleitet und ist damit technisch unterstützt.

Das dürfte für weiter steigende Kurse sorgen, denn nach dem Überwinden von 40 US-Dollar steht der Aktie für einen übergeordneten Ausbruch auf neue Zehnjahreshochs nur noch ein Widerstand bei 42 US-Dollar im Wege, der durch das im Jahr 2022 gebildete Top markiert wird. Zwar zeigt der RSI mit einem Wochenwert von 74 einen bereits fortgeschrittenen Aufwärtstrend an, der bei 67 liegende Monatswert deutet aber daraufhin, dass hier noch einiges an Luft nach oben ist.

Kursziel Allzeithochs – mindestens 20 Prozent Potenzial

Unterstützt wird die Aktie, die von Analysten zehnmal von insgesamt 14 Einschätzungen zum Kauf empfohlen wird, durch die Unterkante des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Hier verläuft gleichzeitig auch die 50-Tage-Linie. Ein weiteres Unterstützungscluster liegt zwischen 35 und 36 US-Dollar. Das entspricht einem Risikopuffer von zehn Prozent.

Zur Oberseite trennt die Aktie nach dem Überwinden des Widerstands bei 42 US-Dollar auf dem Weg zu den bisherigen, im Jahr 2014 erzielten Allzeithochs bei 48 US-Dollar nicht mehr viel. Das entspricht einem Potenzial von 20 Prozent und sorgt auf der Long-Seite für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Moderate Bewertung, 5,1 Prozent Dividende on top

Zwar ist das Midstream-Geschäft ein äußerst kapitalintensives. Gleichzeitig lassen sich hier zuverlässige und hohe Erträge erwirtschaften. Das versetzt Unternehmen wie Pembina in die Lage, seinen Anteilseignern überdurchschnittlich hohe Dividenden auszuschütten. Gegenwärtig beträgt die Rendite der Kanadier 5,1 Prozent – Tendenz steigend, denn derzeit beträgt die Ausschüttungsquote moderate 60 Prozent.

Das macht das Unternehmen gemeinsam mit seiner überschaubaren Verschuldung und seinem in der Branche als konservativ geltenden Management zu einem attraktiven Gesamtpaket. Die Bewertung ist mit einem für 2024 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 und einem Kurs-FFO-Verhältnis von 9,6 außerdem moderat. Auch hier besteht also noch Aufholpotenzial.

Pembina Pipeline auf einen Blick

ISIN: CA7063271034

CA7063271034 Börsenwert: 23,5 Mrd. $

23,5 Mrd. $ Dividendenrendite: 5,1 %

5,1 % KGVe 2024: 17,0

17,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.

Die Pembina Pipeline Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 36,92CAD auf Tradegate (09. September 2024, 09:30 Uhr) gehandelt.