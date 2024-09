800 Milliarden Euro pro Jahr Die Zeit drängt – Draghi warnt: Das sind die größten Baustellen der EU Die EU wird tief in die Tasche greifen müssen, wenn Sie wettbewerbsfähig bleiben und ihren Wohlstand sichern will. Ex-EZB-Präsident Mario Draghi hat seine Vorschläge jetzt in einem ausführlichen Report präsentiert.