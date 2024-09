INVERTO GmbH / INVERTO eröffnet einen Standort in Zürich (FOTO)

INVERTO eröffnet einen Standort in Zürich (FOTO)

Zürich (ots) - INVERTO, die auf Einkauf und Lieferkettenmanagement spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group (BCG), eröffnet einen Standort in Zürich. Damit setzt die international führende Spezialberatung ihren starken Wachstumskurs fort: INVERTO hat Niederlassungen in 14 Ländern und ist global tätig.



"Wir arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich für Kunden aus der Schweiz," betont CEO Daniel Weise. "Mit dem neuen Standort in Zürich möchten wir näher an unsere Kunden rücken und langfristige Beziehungen pflegen."