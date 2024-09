Arbeitgeber schädigen ihren Ruf durch Mängel im Recruitingverfahren (FOTO)

Berlin (ots) - Trotz Fachkräftemangel weisen Recruitingverfahren und -medien

weiterhin gravierende Mängel auf. Gerade diejenigen Jobsuchenden, die

Bewerbungsverfahren in negativer Erinnerung behalten, teilen ihre Erfahrungen

mit anderen und schädigen so massiv den Ruf der entsprechenden Arbeitgeber. Das

ist das Ergebnis einer aktuellen softgarden-Untersuchung. Für die Studie wurden

von Mai bis Juli 2024 5.177 Bewerbende befragt.



70,1 % der Bewerbenden sind aktuell auf dem Arbeitsmarkt aktiv, weil sie sich

beruflich verbessern möchten. Der Anteil der Jobverbesserer ist damit seit

Jahresbeginn noch einmal um drei Prozentpunkte gestiegen. Das bedeutet:

Arbeitgeber müssen Jobsuchende mit Marke, Medien und Prozessen davon überzeugen,

dass sie eine bessere Alternative bieten. Das gelingt ihnen aktuell nur sehr

eingeschränkt.





Bewerbungsprozess - Minderheit mit positiven ErfahrungenMit dem Bewerbungsprozess macht aktuell nur eine Minderheit der Bewerbenden von45,2 % uneingeschränkt positive Erfahrungen. Es mangelt vor allem antransparenten Informationen (nur 42,3 % erhalten diese in zufriedenstellenderForm) und an der Nachvollziehbarkeit (49,6 %). Nur 43,8 % geben zudem an, dassihnen im Prozess ein uneingeschränkt klares Bild vom Unternehmen als Arbeitgebervermittelt wurde.Vor allem unzufriedene Bewerbende teilen ihre ErfahrungenJe negativer die Erfahrungen im Bewerbungsprozess, desto größer ist die Neigung,diese mit anderen zu teilen. Während nur 43,5 % der Bewerbenden mit eindeutigpositiver Sicht auf das Bewerbungsverfahren ihre Erlebnisse teilen, sind es beidenjenigen mit negativem Erlebnis 57,1 %. Während positive Erfahrungen in derBewerbung bei nur 4,5 % eine Bewertung auf kununu & Co auslösen, sind es beinegativen Erfahrungen 15,8 %.Stellenanzeigen - Intransparenz und RechtschreibfehlerAuch bei den Stellenanzeigen gibt es viel zu optimieren. 52,0 % der Befragtenhaben schon einmal von einer Bewerbung abgesehen, weil die Annonce zu schlechtformuliert war. Ein Teilnehmender berichtet über "Rechtschreibfehler und falscheVersprechungen", ein anderer schreibt: "Es kam mir vor, als hätte dieStellenanzeige ein Achtklässler geschrieben."Realistische Jobvorschau? Fehlanzeige!36,3 % der Bewerbenden berichten, dass der Text in der Stellenanzeige nicht zurspäteren Jobrealität gepasst habe und im Text die "Dinge schöngeredet" wurden.Bei den Jobtiteln werden simple Tätigkeiten zudem oft durch vermeintlich hippeenglischsprachige Bezeichnungen hochgejazzt. Dabei ziehen 62,5 % die schlichtedeutschsprachige Bezeichnung "Empfangsmitarbeiter (m/w/d)" dem "Receptionist