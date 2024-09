GOLDMAN SACHS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 14,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein starker Anstieg der Strompreise auf der iberischen Halbinsel bringe Rückenwind für den Gewinn je Aktie des Energiekonzerns, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Seine für diesen Markt bevorzugten Werte sind Iberdrola und EDP Renováveis./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 04:10 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 13,21EUR auf Tradegate (09. September 2024, 12:09 Uhr) gehandelt.



