1.000 Prozent in einem Jahr Mercks Krebsmedikament übertrumpft: Diese Biotech-Aktie explodiert aufs Neue! Die Aktie von Merck verzeichnete am Montagmorgen einen Rückgang, nachdem ein Wettbewerber in einer klinischen Studie Fortschritte bei der Krebstherapie gemeldet hatte.