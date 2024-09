Wie Family Offices und passende Käufer/Verkäufer im Secret Sale ab 50 Millionen Euro zusammenfinden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Saarbrücken (ots) - Die Exklusivität von Secret Sales bei Family Officeseröffnet für ausgebildete Experten hochspannende Möglichkeiten, Vergütungen inMillionenhöhe mit nur einem Deal zu erzielen. Dennoch ist es eineHerausforderung, sowohl auf Seiten der Geschäftsbesorgenden als auch fürEigentümer und Käufer den passenden Partner zur richtigen Zeit für Transaktionenim zwei- bis dreistelligen Millionenbereich zu finden. Dieser Engpass herrschtbei allen Marktteilnehmern im Secret Sale und besonders bei ca. 4.500 FamilyOffices beim Verkauf und Ankauf vor, da diese von absoluter Diskretion,Vertraulichkeit und Zuverlässigkeit geprägt sind. Genau deshalb hat sich PeterC. Lopez von der PCL Concept GmbH in seiner mehr als 35-jährigen Erfahrung imImmobilienverkauf in den letzten Jahren genau auf diese Zielgruppespezialisiert. Heute nutzt er sein gesammeltes Wissen aus eigenerPraxiserfahrung, um gezielt ausgewählte und auf eine sehr kleine Zahl begrenzteUnternehmerpersönlichkeiten für Secret Sales und große Deals auszubilden -darunter auch Ferdinand Löbel. Hier erfahren Sie, welche Qualifikationen eineerfahrene Unternehmerpersönlichkeit als Quereinsteiger oder auch Makler indiesem exklusiven Bereich mitbringen muss und welche Vorteile sich darausergeben.Geschäftsführer von Family Offices verwalten Großvermögen in hohen Millionen-oder Milliardenbeträgen, welche in Einzelimmobilien oft in GmbH's als ShareDeal's investiert sind oder werden und legen daher extrem großen Wert darauf,ihre Transaktionen diskret, fern der öffentlichen Aufmerksamkeit durchzuführen.Dabei stoßen sie auf das Problem, den passenden Verhandlungspartner zurrichtigen Zeit zu finden, um ihre Geschäfte erfolgreich abzuschließen. DiesenEngpass haben über 4.500 Family Offices und weitere Zehntausende Stiftungen undPensionskassen alleine auf dem deutschsprachigen Markt. Deshalb bezahlen siehier je nach Transaktionsvolumen gerne eine Art "Finderlohn" von einer MillionEuro und deutlich mehr, da sie ihre Gewinne andernfalls meist nicht oder nursehr zeitverzögert realisieren können. Ausgewählte Unternehmerpersönlichkeitenals Quereinsteiger oder ausgewählte Makler, die sich als diskrete undverlässliche Partner etablieren, können von diesem wachsenden Bedarf profitierenund sich durch die erfolgreiche Vermittlung solcher Deals erhebliche Provisionensichern. Allerdings gibt es dabei einen Haken: Da diese Käufer und Verkäufernicht am öffentlichen Markt vertreten sind, finden sie nur schwer zur richtigen