IBM mit Punktlandung

Anlass zur Sorge bietet auch die stetig abnehmende Aufwärtsdynamik, die sich bereits seit zwei Wochen in einem möglichen Topping-Muster präsentiert und für bald einsetzende Verluste verantwortlich sein dürfte. Übergeordnet wäre dies vorläufig aber auch nur eine vorläufig gesunde Konsolidierung auf die massiven Kursgewinne der letzten Monate. Zeitgleich würde eine solche Entwicklung die Möglichkeit bieten, auf einem günstigeren Niveau bei IBM einzusteigen und auf einen Ausbruch über die bisherigen Rekordstände zu setzen. Dem Unternehmen wird nämlich durch den anhaltenden Boom in der Technologiebranche weiteres Aufwärtspotenzial mittelfristig zugeschrieben.

Die abgelaufene Wochenkerze in Gestalt eines Doji sendet unmissverständliche Achtungszeichen an Investoren aus, unterhalb eines Niveaus von 190,00 US-Dollar könnte der Stein zum Rollen gebracht werden und Verluste auf 183,03 und darunter 175,12 US-Dollar hervorrufen. Ein erweitertes Ziel könnte sogar an der Kursmarke von 163,89 US-Dollar für die IBM-Aktie liegen, ehe Investoren für eine anschließende Stabilisierung und Wiederaufnahme der Rallye sorgen. Sollte dagegen ein vorzeitiger Ausbruch über die bisherigen Rekordstände aus 2013 und 2024 durch einen klaren Wochenschlusskurs darüber vollzogen werden, könnte diese Entwicklung zum Anlass für ein Long-Investment mit Zielen bei 219,57 und 238,34 US-Dollar genommen werden.

IBM Corp. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: