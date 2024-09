BARCLAYS stuft British American Tobacco auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3100 auf 3250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Tabakfreie Nikotinbeutel seien das nächste Koffein, schrieb Analyst Gaurav Jain in einem am Montag vorliegenden Kommentar zur Tabakbranche. Aktuelle Umfragen zeugten aber von geringer Nutzung bei Jugendlichen, was Sorgen um verstärkten Jugendschutz zerstreue. Jain rechnet mit vielen Jahren Outperformance von Tabak-Aktien./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 17:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2024 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 34,82EUR auf Tradegate (09. September 2024, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Gaurav Jain

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32,5

Kursziel alt: 31

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m