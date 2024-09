Zeus North America Mining Corp. meldet Abschluss der zuvor angekündigten Privatplatzierung

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer ganzen Aktie (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis 6. September 2026 eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,35 $ zu erwerben.

Das Unternehmen hat in Zusammenhang mit den Einnahmen, die das Unternehmen von Investoren erhalten hat, die ihm vermittelt wurden, Vermittlungsgebühren in Höhe von 7 % gezahlt, die aus Barmitteln in Höhe von 74.970 $ und nicht übertragbaren Makler-Warrants (jeweils ein „Makler-Warrant“) in Höhe von 299.880 bestehen. Jeder Vermittler-Warrant weist dieselben Bedingungen auf wie die Warrants. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 6. Januar 2025 endet.

Der Erlös aus der Platzierung werden für Explorationsprogramme auf den Kupferprojekten des Unternehmens in Idaho, einschließlich des Vorzeigeprojekts Cuddy Mountain, sowie als allgemeines Working Capital verwendet werden.

Insider des Unternehmens haben im Rahmen der Platzierung Einheiten gezeichnet. Die Ausgabe der Einheiten an die Insider im Rahmen der Platzierung (die „Insider-Beteiligung“) wird als Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 („MI 61-101“) erachtet. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Ausnahmen von der Bewertung und den Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, Abschnitte 5.5(b) und 5.7(1)(a) hinsichtlich Insider-Beteiligungen zu berufen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch werden die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 1933“) noch gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten ausgenommen.