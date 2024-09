HSBC-DATEN ZEIGEN, DASS BEI DER INTERNATIONALEN BILDUNG EINE KLUFT ZWISCHEN DEN GENERATIONEN ENTSTEHT

Laut einem neuen Bericht von HSBC zeichnet sich eine Kluft zwischen den Generationen ab, was die Einstellung zu internationaler Bildung und Studienorten angeht.

Der Bericht Quality of Life von HSBC, für den mehr als 11 200 wohlhabende Erwachsene in 11 Märkten weltweit befragt wurden, zeigt, dass die USA, das Vereinigte Königreich und Australien zwar nach wie vor die beliebtesten Studienziele sind, dass aber jüngere Generationen aktueller und künftiger Eltern, wie die Generation Z (68 %) und die Millennials (67 %), eher eine Universität in der Nähe ihrer Heimatregion bevorzugen.

Der Bericht zeigt, dass es neue Zielländer für eine Hochschulausbildung in Übersee gibt:

Das chinesische Festland wird bei jüngeren Eltern aus Singapur immer beliebter

Singapur entwickelt sich zu einem Top-Reiseziel für junge Eltern aus Festlandchina, Indien, Malaysia und Taiwan

und Kontinentaleuropa entwickelt sich zur wichtigsten Region für Eltern aus dem Vereinigten Königreich

Kanada wird bei Eltern aus den Vereinigten Staaten immer beliebter

Katie Wilkins, Global Head of International Propositions, HSBC, , kommentierte die Studie mit folgenden Worten: :

"Wir beobachten bei den jüngeren Elterngenerationen eine veränderte Einstellung zur internationalen Bildung, da sie im Vergleich zu den älteren Eltern ein Gleichgewicht zwischen der Bildung ihres Kindes, seinen globalen Ambitionen und der Nähe zur Heimat suchen.

"Immer mehr Familien wenden sich zu Beginn ihrer internationalen Bildungsreise an uns, da die Komplexität der Auswahl bedeutet, dass sie einen global vernetzten Finanzdienstleistungspartner brauchen, der ihnen hilft, ihre Entscheidungen mit Klarheit und Vertrauen zu treffen.

Die meisten Eltern (78 %) würden sich für eine Universität entscheiden, die es ihrem Kind ermöglicht, seinen Leidenschaften nachzugehen, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass Millennials (83 %) bei der Auswahl einer Universität die Interessen ihres Kindes in den Vordergrund stellen, um 10 % höher ist als bei Boomern (73 %) . Eltern aus der Generation der Millennials (81 %) sind mit 15 % höherer Wahrscheinlichkeit als Eltern aus der Generation der Boomer (66 %) mit einer Bildungsoption einverstanden, die es ihrem Kind ermöglicht, einen unternehmerischen Weg einzuschlagen, wenn dies einen positiven Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden ihres Kindes während des Studiums im Ausland hat.