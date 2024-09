Theater an der Wien eröffnet am 12. Oktober 2024

Wien (ots) - Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit sind Sanierung und Modernisierung

abgeschlossen



Feierliches Opening bei Festakt mit Vertreter*innen aus Kultur, Politik und

Wirtschaft



Das Theater an der Wien ist eine von drei großen Spielstätten der Vereinigten

Bühnen Wien (VBW), die zur Wien Holding gehören. Es zählt zu den schönsten und

traditionsreichsten Theaterhäusern der Stadt. Im Frühjahr 2022 fiel der

Startschuss zur dringend notwendigen Generalsanierung und Modernisierung.

Zuletzt von Grund auf saniert wurde das Theater an der Wien im Jahr 1962. Die

umfangreichen und komplizierten Arbeiten erfolgten nach strengen Vorgaben des

Denkmalschutzes.





In den letzten zweieinhalb Jahren wurde das Haus inklusive seiner Bausubstanzumfassend und nachhaltig saniert. Damit ist die Zukunft des Opernhauseslangfristig für die nächsten Generationen gesichert. Es ist eine der modernstenOpernbühnen entstanden, die den höchsten Standards und Anforderungen anSicherheit und Komfort der Besucher*innen, Künstler*innen und Mitarbeiter*innenentspricht und einen zeitgemäßen, modernen Spielbetrieb auf Dauer garantiert.Die Arbeiten erfolgten nach den Vorgaben des Denkmal- schutzes, unter dem Teiledes Theaters wie das sogenannte "Papagenotor" an der Millöckergasse und derTheatersaal stehen.Von der Fassade bis zum Vorder- und Hinterhaus, vom Foyer bis zum Innenraum, vonHaustechnik und Bausubstanz bis zur "Öffnung" zum NaschmarktZu den Maßnahmen der Grundsanierung und Modernisierung des historischen Theaterszählten zum Beispiel die Sanierung der Fassadenflächen, Trockenlegungsarbeiten,eine dringend notwendige sicherheits- und brandschutztechnische Sanierung, einekomplette Erneuerung der Elektrotechnik, der Heizungs- und Lüftungsanlage sowieder Kalt- und Warmwasserinstallationen, die Modernisierung der gesamtenVeranstaltungstechnik, die Verstärkung der Statik des Schnürbodens, dieErrichtung einer Aufzugsanlage zur Barrierefreiheit, eine Attraktivierung desPublikumserlebnisses in den Foyers und Pausenräumen - mit der Öffnung desTheaters zum Naschmarkt hin - durch die Errichtung einer Terrasse sowie dieSanierung des Theatersaals unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte.Das Anfang des 19. Jahrhunderts ursprünglich errichtete Theater hatte laufendneue Herausforderungen parat. Dank dem professionellen Zusammenspiel allerhandelnden Akteur*innen und ausführenden Firmen konnten diese aber gemeistertwerden.Opernhaus in neuem Glanz und Klang: Konzertant und szenisch in die neue SaisonEin reibungsloses Zusammenspiel zwischen der komplexen Bühnentechnik und allertechnischen Bereiche, wie zum Beispiel Licht und Ton sowie den künstlerischen