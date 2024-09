Bitcoin-Automaten: Betrugsfälle um 1.000 Prozent gestiegen!

Diese Automaten funktionieren ähnlich wie herkömmliche Geldautomaten, mit PIN-Eingabe und Abhebungsgebühren. Doch ihre Verbindung zu Kryptowährungen macht sie zu einem attraktiven Ziel für Hacker. "Diese Automaten sind besonders anfällig für physische und Cyber-Bedrohungen", erklärt Timothy Bates, Professor für Cybersicherheit an der University of Michigan, gegenüber CNBC.

Auch die Regierung reagiert auf das steigende Betrugsrisiko. Laut der Federal Trade Commission stiegen Betrugsfälle im Zusammenhang mit Bitcoin-Automaten seit dem Jahr 2020 um 1.000 Prozent. Joe Dobson, Analyst bei Mandiant, sieht die Dezentralität von Bitcoin als zweischneidiges Schwert:

Eine Transaktion kann nicht rückgängig gemacht werden, was Betrug besonders gefährlich macht.

Alice Frei von Outset PR betont, dass Bitcoin-Betrug oft internationale Dimensionen hat:

Viele Börsen agieren aus dem Ausland, was die Rückverfolgung gestohlener Gelder erschwert.

Frei rät Nutzern, vor der Nutzung eines Bitcoin-Automaten stets die Legitimität der Empfängeradresse zu prüfen.

Brandon Mintz, CEO von Bitcoin Depot, widerspricht der Auffassung, dass Bitcoin-Automaten besonders anfällig seien: "Unsere Automaten speichern keine Bitcoins und sind mit mehreren Sicherheitsstufen ausgestattet." Dennoch betont er, dass Nutzer vorsichtig sein sollten und keine Zahlungen an unbekannte Wallets senden sollten. Letztlich liegt die Verantwortung beim Nutzer, so Dobson. In der Welt der Kryptowährungen sei die Eigenverantwortung entscheidend.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 55.259$ auf CryptoCompare Index (09. September 2024, 14:02 Uhr) gehandelt.