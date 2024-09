Münchener Verein gewinnt Andrea Achhammer als neue Fachbereichsleiterin Personal und Partner (FOTO)

München (ots) - Zum 16. September 2024 übernimmt Andrea Achhammer die

Fachbereichsleitung Personal und Partner beim Münchener Verein. Sie folgt auf

René Neumann, der zum 01. Juli 2024 die Leitung des neu gegründeten Fachbereichs

Immobilienmanagement übernommen hat. Die 43-jährige gebürtige Ingolstädterin

kommt von der Allianz Suisse und war dort zuletzt als Head of HR tätig.



In ihrer neuen Position als Fachbereichsleiterin Personal und Partner bei der

Münchener Verein Versicherungsgruppe ist Andrea Achhammer für die

Personalangelegenheiten von über 850 Mitarbeiter*innen im Innendienst und

angestellten Außendienst verantwortlich. Zudem verantwortet sie in der Abteilung

Partner, die Beziehungen zu allen Vertriebs- und Kooperationspartnern.





"Wir freuen uns, mit Andrea Achhammer eine solch erfahrene Bereichsleitunggewonnen zuhaben. Mit ihren beeindruckenden Qualifikationen sowie ihrerExpertise in der Branche wird sie nicht nur unser Team hervorragend verstärken,sondern auch den Münchener Verein im 'War for talents' noch stärkerpositionieren", betont Dr. Rainer Reitzler, CEO Münchener VereinVersicherungsgruppe.Mit seiner modernen Bürowelt und zahlreichen Benefits bringt der MünchenerVerein beste Voraussetzungen für die Ziele von Andrea Achhammer mit: "Besonderswichtig ist mir die zunehmende strategische Relevanz des Themas HR. Es wird fürUnternehmen heutzutage immer wichtiger, die besten Mitarbeiter*innen zu gewinnenund zu halten. Dazu möchte ich in meiner neuen Funktion einen Beitrag leisten."Andrea Achhammer blickt auf eine langjährige Karriere in derVersicherungsbranche zurück. Ihr Werdegang begann mit einer Ausbildung bei derVersicherungskammer Bayern und führte später in die Schweiz. Bei der AllianzSuisse war sie fünf Jahre als Head of Product Development für die Sach PrivatLinie verantwortlich. Zudem fungierte Andrea Achhammer dort als Projektleiterinim Privatkundenbereich, als Business-Assistent des CEO und als Head of HR.