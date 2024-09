Fraport verkauft Anteile am Flughafen Delhi in Indien Der Flughafenbetreiber Fraport steigt aus dem indischen Flughafen Delhi aus. Das Unternehmen verkauft seinen 10-prozentigen Anteil an der Betreibergesellschaft für 126 Millionen US-Dollar (114 Mio Euro) an den Mehrheitseigentümer GIL, wie es am …