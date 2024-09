Crash-Absicherung: 3 Top-Hedgefonds zur Portfoliodiversifizierung

Um diese langen Schwächephasen auszugleichen, empfiehlt sich eine Streuung über verschiedene Aktienmärkte. Kommt es jedoch weltweit zu einem Abschwung, genügt eine Vermögensklasse allein meist nicht, um weiterhin positiv abzuschneiden. In diesen Fällen können weitere möglichst nicht miteinander korrelierende Anlageklassen wie Anleihen , Gold oder auch alternative Strategien als Portfolioergänzung zu einer Renditeverstetigung beitragen.

Aktien erzielten bisher von allen Anlageklassen langfristig die höchste Rendite. Dennoch können immer wieder Phasen auftreten, in den sie lange Zeit nicht steigen. Beispiele dafür aus der Vergangenheit sind die USA zwischen 1929 und 1954 (25 Jahre) oder Japan zwischen 1989 und 2024, wo der Markt 35 Jahre benötigte, um schließlich wieder ein neues Hoch zu erreichen.

Folgende Fonds gehören derzeit zu den Top-Hedgefonds mit alternativer Strategie.

1. Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Der Carmignac Portfolio Long-Short European Equities wurde im November 2015 in Luxemburg aufgelegt und investiert, basierend auf einer fundamentalen Analyse in europäische Aktien, wobei er bei schwachen Unternehmen ebenso auf fallende Kurse setzen kann. Diese führte in den vergangenen Abschwungphasen (2018, 2020, 2022) bisher zu einer stabilen Entwicklung.

Der Fonds ist auch über die Börse handelbar, thesauriert seine Erträge, verwaltet derzeit 531,09 Millionen Euro und wird von Morningstar mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet (09.09.2024).

2. Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund

Der Jupiter Strategic Absolute Return Bond investiert je nach makroökonomischer Lage flexibel in verschiedene Anleihen, wobei er ebenfalls auf sinkende Kurse setzen kann. Dies führte vor allem während der jüngsten Phase steigender Zinsen zu einer Outperformance gegenüber den Anleihe- und Aktienmärkten. Auch im Crash des Jahres 2020 blieb der Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund stabil.

Der Fonds wurde im Juli 2018 in Irland aufgelegt, thesauriert seine Erträge, verwaltet derzeit 729,9 Millionen US-Dollar und wird von Morningstar mit fünf von fünf Sternen ausgezeichnet (09.09.2024).

3. Fundsolution-alphatrend Fund

Ein dritter alternativer Hedgefonds ist der Fundsolution-alphatrend Fund. Er wurde im April 2018 in Luxemburg aufgelegt und kombiniert zwei Basisstrategien miteinander. So investiert der Fonds zum Teil in Aktien, bei der die Aktienquote je nach Börsensituation zwischen null und einhundert Prozent variieren kann. Darüber hinaus handelt alphatrend mit Futures auf Aktien- und Rentenindizes, mit denen das Fondsmanagement sowohl auf steigende wie fallende Kurse setzen kann.

Der Fonds schüttet seine Erträge aus, verwaltet derzeit 23,26 Millionen Euro und wird von Morningstar mit vier von fünf Sternen ausgezeichnet (09.09.2024).

Fazit Alternative-Hedgefonds-Strategien

Diversifizierung erhöht die Portfoliostabilität. Deshalb können Hedgefonds, die einerseits breit streuen und anderseits in bestimmten Marktphasen zum Teil auf sinkende Kurse setzen, eine Portfolioergänzung darstellen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

