Brandenburg muss Tesla 'Einhalt gebieten'

BERLIN (dpa-AFX) - Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg nimmt die Linke den US-Elektroautobauer Tesla ins Visier. Die Arbeitsbedingungen in der einzigen europäischen Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin seien mies, sagte Linken-Spitzenkandidat Sebastian Walter in Berlin. Arbeitsunfälle und Havarien seien "an der Tagesordnung", Abwassergrenzwerte würden überschritten.

"Die Landes- und Bundesregierung müssen endlich Einhalt gebieten, Arbeits- und Umweltstandards durchsetzen und klare Vorgaben an die Industrieproduktion in Brandenburg und ganz Deutschland anlegen", heißt es in einem Papier der Linken unter dem Titel "Der Tesla-Qual ein Ende setzen".