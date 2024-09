AKTIE IM FOKUS Apple vorbörslich mau - Niedrige Erwartungen an neue Produkte Apple steht am Montag mit der jährlichen Produktvorstellung im Fokus. Die neuen iPhone-Modelle, die ab 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit der Öffentlichkeit präsentiert werden, sollen den Technologiekonzern in die Ära der Künstlichen Intelligenz …