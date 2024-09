Aktien Frankfurt Dax-Widerstände und Nervosität begrenzen Erholungsgewinne Nach kräftigen Verlusten in der vergangenen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag stabilisiert. Eine deutlichere Erholung blieb aber aus, denn an den Börsen herrscht Nervosität vor den anstehenden Leitzinsentscheidungen. Während sich die …