Wie BM Digital Handwerksbetrieben zu neuen Mitarbeitern verhilft (FOTO)

Schemmerhofen (ots) - Der Fachkräftemangel hat zahlreiche Handwerksbetriebe in

eine Situation chronischer Überlastung geführt. Neue Ansätze in der

Mitarbeitergewinnung sind dringend erforderlich - und genau hier setzt Michael

Bendl, Geschäftsführer der BM Digital GmbH, mit seinen Kunden an. Wie sehr

Handwerksbetriebe von seiner Expertise und Beratung profitieren, erfahren Sie

hier.



Handwerksbetriebe standen in den letzten Jahren vor großen Herausforderungen:

Neben erheblichen Umsatzeinbußen durch die Pandemie kämpfen viele Unternehmen

auch mit dem Fachkräftemangel. Während früher Bewerber häufig über Empfehlungen

gewonnen wurden, bleibt heute oft das Interesse aus - und das liegt in den

meisten Fällen nicht an einem Mangel an qualifizierten Fachkräften. "Gerade in

der Handwerksbranche setzen viele Betriebe nach wie vor auf veraltete

Rekrutierungsstrategien, die in der heutigen Zeit nicht mehr greifen", erklärt

Michael Bendl, Geschäftsführer der BM Digital GmbH. "Heutzutage wollen

Fachkräfte aktiv angesprochen werden, und zwar dort, wo sie ihre Freizeit

vermehrt verbringen - im digitalen Raum. Unternehmen, die auf eine digitale

Strategie verzichten, riskieren, dass die Fachkräfte zur modernen Konkurrenz

abwandern, die zeigt, dass sie mit der Zeit geht."







