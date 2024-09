Spannende Updates von: Kingfisher, Evonik und Electronic Arts

Tipp aus der Redaktion: Hier sind Ihre Wertpapiere gut aufgehoben: Entdecken Sie das Depot von SMARTBROKER+ für Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und Derivate. Hier sind Ihre Wertpapiere gut aufgehoben: Entdecken Sie das Depot von SMARTBROKER+ für Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und Derivate. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln!

Konjunkturdaten



06:30 Uhr, Japan: Dienstleistungsindex 7/24

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitskosten Q2/24

11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 9/24

11:00 Uhr, EU: ZEW-Konjunkturerwartungen 9/24

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 8/24

15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 8/24

15:15 Uhr, USA: Kapazitätsauslastung 8/24

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 7/24

16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 9/24



