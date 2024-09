Stehen zum Standort Heide

HEIDE (dpa-AFX) - Der schwedische Batteriehersteller Northvolt will im Herbst über eine mögliche Anpassung des Zeitplans für den Bau der Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein entscheiden. "Northvolt steht zum Standort bei Heide, ist in engem Kontakt mit Landes- und Bundesregierung sowie den kommunalen Vertretern vor Ort und ist dankbar für die Unterstützung", sagte ein Unternehmenssprecher. Im Rahmen der Strategieüberprüfung würden erste Maßnahmen ergriffen, um das Kerngeschäft in Schweden zu stärken.

Wie das Unternehmen in Schweden mitteilte, sollen die Arbeiten in Heide sowie an den beiden anderen Standorten für künftige Batteriefabriken im schwedischen Göteborg und in Kanada in der Zwischenzeit weitergehen. Northvolt wolle seine Geschäftstätigkeit zunächst auf die Großserienfertigung von Batteriezellen konzentrieren. Parallel werde das Unternehmen Kosten senken und strategische Partnerschaften ausloten. Im Ergebnis führe dies zu einer Reduzierung der Gesamtbelegschaft.