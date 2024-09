Die deutsche Digitalisierung braucht neue Personalansätze / Personalnot in der IT (FOTO)

Eschborn (ots) - Deutschland will - und muss - digitaler werden. Doch gerade in

der IT herrscht enormer Fachkräftemangel. Eine Studie des Instituts der

deutschen Wirtschaft (IW) zeigt: Bis 2027 wird sich dieser Mangel noch weiter

verschärfen. Welche Branchen noch betroffen sind und wie die deutsche Wirtschaft

dem Personalengpass begegnen kann, erklärt Michel Verdoold, CEO von Randstad

Professional.



128.000. So viele Stellen, die für die hiesige Digitalisierung relevant sind,

werden im Jahr 2027 unbesetzt bleiben, errechnete Anfang 2024 das Institut der

deutschen Wirtschaft (IW). Dies wird im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr

2022, als sich noch für 123.000 Stellen der IT- und Technologiewirtschaft kein

Personal finden ließ, eine weitere Steigerung bedeuten.







deutschen Unternehmen und Behörden noch einige Jahre begleiten wird", sagt

Michel Verdoold, CEO von Randstad Professional. "Neben der niedrigen

Arbeitslosenquote trägt Künstliche Intelligenz (KI) zur Verschärfung der

Situation bei. Denn sie stellt neue Anforderungen an Unternehmen und verlangt

eine zügige Umsetzung, um Schritt mit der Konkurrenz zu halten. Dazu braucht es

flächendeckend Expert:innen, die diesen Wandel ermöglichen und mitgestalten."



Kurzfristige Personalbedarfe stellen Unternehmen vor große Herausforderungen



Als Teil des Personaldienstleisters Randstad ist Randstad Professional darauf

spezialisiert, Stellen in den Bereichen IT, Engineering, Life Science und Office

zu besetzen und somit hochqualifizierte Arbeitskräfte in die am stärksten vom

Personalmangel betroffenen Branchen zu vermitteln. Oftmals benötigen

Kundenunternehmen in diesen Sektoren ihre Fachkräfte sehr kurzfristig - eine

Dynamik, die kaum nachlässt. "Die Digitalisierung findet jetzt statt - und bei

entsprechenden Projekten sind Agilität sowie Flexibilität eine

Grundvoraussetzung", weiß Michel Verdoold.



Der flexible Einsatz von externen Expert:innen wird vor diesem Hintergrund

wichtiger denn je. Insbesondere bei zeitlich befristeten Projekten oder solchen,

die hochspezialisiertes Fachwissen erfordern, leisten sie einen unschätzbaren

Beitrag. Sie kommen meist schneller zum Einsatz, unterstützen bei der Konzeption

eines Projekts und bringen ihr Expertenwissen in die Unternehmen. Währenddessen

kann ein Betrieb ein festes Team aufbauen, das das Projekt anschließend intern

weiter betreut und das nicht selten vom Wissen der Externen profitiert. "Als Seite 2 ► Seite 1 von 2



