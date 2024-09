ZDK startet E-Auto-Initiative auf Bundestagung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - E-Fahrzeuge sind zurzeit wenig gefragt, der erste Hype

ist vorüber. Die Antriebsart hat zudem mit Vorurteilen zu kämpfen. "Viele der

Bedenken, denen die Verkäuferinnen und Verkäufer in unseren Autohäusern

begegnen, lassen sich entkräften", sagt ZDK-Präsident Arne Joswig. "Hier geht

das Kraftfahrzeuggewerbe jetzt voran mit der Initiative "Elektrisch ist

einfach". Den Startschuss gab Joswig heute auf der 49. Bundestagung des

Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) in Frankfurt am Main. Mit

kurzen Video-Clips werden die User auf den Social-Media-Kanälen TikTok,

Instagram und Facebook von der Influencerin Kim Truckenbrodt mitgenommen auf

ihrem Weg, alles über E-Mobilität zu erfahren - vom aktuellen Stand über die

Beratung im Autohaus mit Probefahrt sowie vielen weiteren Aspekten, wie Laden,

Reichweite, Technik und Ausbildung. Dabei stellt Kim Truckenbrodt die Fragen,

die sie bewegen, authentisch und unkompliziert. Joswig motivierte die

Anwesenden, diese Videos auf allen Kanälen zu teilen und zu verbreiten und auch

die Websites der Autohäuser und Werkstätten für diese Initiative zu nutzen. Das

erste Video ist auf der ZDK-Website abrufbar.



Einen Tag vor Beginn der Automechanika folgten die 350 angemeldeten

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Kfz-Branche vielfältigen Vorträgen und

spannenden Experten-Diskussionen. Hauptsorgen der Branche sind der schleppende

Hochlauf der Elektromobilität und die negativen Auswirkungen der Transformation

auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Hessens Wirtschaftsminister Kaweh

Mansoori eröffnete gemeinsam mit Messe-Chef Detlev Braun und dem ZDK-Präsidium

mit Arne Joswig, Detlef Peter Grün und Thomas Peckruhn die Veranstaltung,

moderiert von Petra Bindl.





Mansoori warb in seiner Eröffnungsrede für den Wirtschaftsstandort Deutschland,die Integration von Fachkräften aus dem Ausland und insbesondere günstigereEnergiepreise, um den Standort Deutschland für Industriebetriebe attraktiv zuhalten. Prof. Dr. Stefan Reindl, Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft,beschrieb in seiner Keynote die Marktlage in Deutschland, die durch einfehlendes Angebot an kleinen und bezahlbaren E-Fahrzeugen gekennzeichnet ist.Subventionen würden hier nur bedingt helfen. Wichtig seien der Ausbau derLadeinfrastruktur und verlässliche Rahmenbedingungen. In einer Podiumsdiskussionmit Vertretern der Politik beklagten die Vizepräsidenten Thomas Peckruhn undDetlef Peter Grün das Übermaß an Bürokratie in Deutschland, während ineuropäischen Nachbarländern die gleichen EU-Regelungen oft unbürokratischerumgesetzt werden.Mit Blick auf eine sektorspezifische Regulierung beim Zugang zu Fahrzeugdaten,die aus Sicht von Bundesinnungsmeister Grün gerade die Wettbewerbsposition desMittelstands gegenüber den Konzernherstellern stärken sollte, hat dieAmpelkoalition laut Hannes Walter, Handwerksbeauftragter derSPD-Bundestagsfraktion, eine gemeinsame Gesprächsplattform im DeutschenBundestag gestartet und steht dazu im engen Austausch mit dem ZDK. Unverständnisäußerte Thomas Peckruhn über die Pkw-Energieverbrauchs-Kennzeichnungverordnung,die einzig Abmahn- und Klagevereinen eine Geschäftsgrundlage bietet, ohne dassdie Kunden hierdurch irgendeinen Nutzen hätten. Jörg Michael Müller,verkehrspolitischer Sprecher der CDU im hessischen Landtag, versprach, im Falleeines Wahlsieges viele Irrtümer - auch die der Vorgängerregierung - wiederausräumen zu wollen und statt mehr Regulierung mehr Vertrauen den Unternehmen zuschenken. Dr. Christian Jung, FDP-Landtagsabgeordneter aus Baden-Württemberg,betonte das Primat der Technologieoffenheit. Bei der Technologie des Verbrennerskomme es auf den Kraftstoff an. Und diesen müsse man mit Blick auf den heutigenund künftigen Fahrzeugbestand im großen Maße dekarbonisieren, ob durch HVO,Biokraftstoffe oder E-Fuels, um die Klimaschutzziele überhaupt annähernd zuerreichen.In seiner Keynote "Das Ende der grünen Hegemonie" beschrieb Professor Dr.Andreas Rödder von der Universität Mainz den Zeitgeist einer absolutenDenkweise, die ihre Anfänge in der Umwelt- und Friedensbewegung hatte und heuteihren Höhepunkt in der Gender- und Geschlechterdebatte wiederfindet, die abervon der Mehrheitsgesellschaft nicht mitgetragen wird.Abschließend stellten Olaf Musshoff, Director Automechanika, Prof. Dr. BenediktMaier, stellvertretender Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA),Detlef Peter Grün und ZDK-Hauptgeschäftsführer Dr. Kurt-Christian Scheel denrund 1.000 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand von ZDK und Zukunftswerkstatt4.0 vor, der ab morgen den Besucherinnen und Besuchern der Automechanika inHalle 9 Einblicke in die "Werkstatt der Zukunft" bietet.