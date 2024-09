Börsen-Boom: DAX, Dow Jones und TecDAX führen die Gewinnerliste an!**

Entwicklung der Indizes

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen eine positive Tendenz über verschiedene Indizes hinweg. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.464,37 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,11%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, liegt bei 25.239,18 Punkten und ist um 1,02% gestiegen. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt eine geringere Aufwärtsbewegung und steht bei 13.372,28 Punkten mit einem Plus von 0,20%. Der TecDAX, der Technologieunternehmen abbildet, verzeichnet den stärksten Anstieg unter den deutschen Indizes und steht bei 3.261,11 Punkten mit einem Plus von 1,25%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Entwicklung. Der Dow Jones, der die 30 größten börsennotierten Unternehmen der USA umfasst, steht aktuell bei 40.909,39 Punkten und hat um 1,41% zugelegt. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, steht bei 5.465,72 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,03%.Insgesamt zeigen die heutigen Börsenentwicklungen eine positive Stimmung sowohl in Deutschland als auch in den USA, wobei der Dow Jones mit einem Plus von 1,41% die stärkste Performance zeigt, gefolgt vom TecDAX mit 1,25%. Der SDAX bleibt mit einem Plus von 0,20% etwas hinter den anderen Indizes zurück.Die DAX-Spitzenreiter sind Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 6.23%, gefolgt von Siemens Energy, das um 3.19% zulegte, und Qiagen, das um 2.50% stieg.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen, angeführt von adidas mit einem Rückgang von -3.04%, gefolgt von Siemens Healthineers mit -0.87% und Bayer, das um -0.80% fiel.Im MDAX sticht SILTRONIC AG mit einem Plus von 3.73% hervor, gefolgt von Befesa mit 3.27% und KRONES, das um 2.94% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine schwache Performance, angeführt von Hugo Boss mit einem Rückgang von -4.36%, gefolgt von Kion Group mit -3.13% und ThyssenKrupp, das um -2.48% fiel.Im SDAX sind PATRIZIA mit 3.91%, CANCOM SE mit 2.80% und Fielmann, das um 2.38% zulegte, die Topwerte.Die Flopwerte im SDAX sind SMA Solar Technology mit -2.42%, Deutsche Pfandbriefbank mit -3.21% und PVA TePla, das um -6.76% fiel.Im TecDAX führt Sartorius Vz. mit 6.23%, gefolgt von SILTRONIC AG mit 3.73% und CANCOM SE mit 2.80%.Die TecDAX-Flopwerte sind Energiekontor mit -0.73%, Siemens Healthineers mit -0.87% und SMA Solar Technology mit -2.42%.Im Dow Jones sind Boeing mit 3.46%, American Express mit 2.72% und Verizon Communications mit 2.60% die Topwerte.Die Flopwerte im Dow Jones umfassen Unitedhealth Group mit -0.50%, Apple mit -0.62% und Merck & Co mit -1.40%.Im S&P 500 führen Moderna mit 4.77%, Paycom Software mit 4.45% und Super Micro Computer mit 3.54% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im S&P 500 sind Simon Property Group mit -2.04%, Bath & Body Works mit -2.10% und Take-Two Interactive Software mit -2.32%.