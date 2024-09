Immer weniger Kliniken in Deutschland - Kommt große Reform?

BERLIN (dpa-AFX) - Eine weitere Verminderung der Zahl der Krankenhäuser rückt immer näher. Patientinnen und Patienten sowie die Beschäftigten in den Kliniken müssen sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf weniger Häuser und neue Strukturen einstellen. "Wir haben einfach nicht den medizinischen Bedarf für 1.700 Krankenhausstandorte", sagte Lauterbach auf einer Veranstaltung zu seiner geplanten, umfassenden Krankenhausreform in Berlin. Im Jahr 2000 gab es noch mehr als 2.200 Krankenhäuser in Deutschland.

Der SPD-Politiker stellte fest: "Wir liegen mit der Krankenhausreform insgesamt gut in der Zeit." Heute behandelten die Kliniken die Patientinnen und Patienten "deutlich zu viel stationär", so Lauterbach, der auch Mediziner ist. Vieles könnte ambulant gemacht werden. "Wenn wir 20 Prozent weniger Fälle stationär machen würden (...) - das wäre ein Schritt nach vorne."