HONOR definiert mobile KI-Lösungen mit Snapdragon PC, AI Agent auf dem Gerät und AI Deepfake Detection auf der IFA 2024 neu

HONOR, Qualcomm und Microsoft definieren Innovationen im Bereich der mobilen KI neu

BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- HONOR hat heute auf der IFA 2024 drei bahnbrechende mobile KI-Lösungen vorgestellt: AI PC mit Snapdragon X Elite Plattformen, AI Agent und AI Deepfake Detection. Die Einführung wurde von einer anregenden Podiumsdiskussion begleitet, an der HONOR-CEO George Zhao, Alex Katouzian, Group GM of MCX bei Qualcomm Technologies, Inc. und Mark Linton, VP of Device Partner Sales bei Microsoft teilnahmen. Gemeinsam untersuchten sie die Konvergenz von KI und Snapdragon-Technologie und diskutierten darüber, wie diese Innovationen die Zukunft der mobilen KI gestalten.

„Wenn es um Mobile Computing geht, ist KI nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Revolution", kommentiert George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd. „Wir bei HONOR haben uns verpflichtet, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um leistungsstarke KI-Funktionen und nahtlose Konnektivität zu bieten und gleichzeitig die Privatsphäre unserer Nutzer zu schützen. Durch die offene Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche entwickeln wir Geräte, die den Einzelnen unterstützen und das Mögliche neu definieren.

„Qualcomm Technologies ist davon überzeugt, dass die NPU der Schlüssel zur Erschließung des wahren Potenzials von KI in PCs ist", ergänzt Alex Katouzian, Group GM of MCX, Qualcomm Technologies, Inc. „Der Snapdragon X Elite mit seiner branchenführenden NPU-Leistung ermöglicht es KI-PCs wie dem HONOR MagicBook Art 14, KI-Erlebnisse der nächsten Generation zu liefern. Die Nutzer werden nicht nur einen deutlichen Leistungszuwachs erleben, sondern die Effizienz der NPU führt auch zu einer längeren Akkulaufzeit, so dass die Nutzer über längere Zeiträume produktiv sein können."

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon : Neudefinition des PCs in der Ära der mobilen KI

Die PC-Landschaft befindet sich in einem radikalen Wandel, angetrieben durch Fortschritte in der KI und den Aufstieg der Snapdragon-Plattformen. Angetrieben von HONORs KI-Fähigkeiten auf Plattformebene und in Zusammenarbeit mit führenden Industrieunternehmen entwickelt, läutet das HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon eine neue Ära der Computertechnik ein.