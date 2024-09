Aktien New York Investoren greifen wieder zu nach sehr schwacher Vorwoche Nach der schwächsten Börsenwoche des Dow Jones Industrial seit dem März 2023 haben die Kurse am Montag die Gewinne im späten Handel ausgebaut. Der bekannteste US-Aktienindex stieg zuletzt um 1,3 Prozent auf 40.856 Zähler zu. Am Freitag hatte ein …