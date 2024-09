Getchell Gold Corp. erhöht den Claim-Besitz auf dem Projekt Dixie Comstock, Nevada

Die Mine Dixie Comstock („Dixie Comstock“ oder das „Projekt“) ist ein ehemaliger kleiner Goldproduzent im Churchill County, Nevada, 160 km östlich von Reno, an der Ostflanke der Stillwater Range im Dixie Valley. Bei Dixie Comstock handelt es sich um ein epithermales Goldsystem mit geringer Sulfidierung, das entlang einer mäßig nach Osten einfallenden Range-Front-Verwerfung liegt. Mehrere Episoden von goldhaltigen Fluiden haben eine 100 m mächtige, flach nach Osten einfallende Mineralisierungszone hervorgebracht, die sowohl hochgradige, strukturell kontrollierte Zonen als auch ein insgesamt niedriggradiges Stockwerk aufweist, das einen ziemlich einheitlichen Mineralisierungshof bildet.

Gold wurde bei Dixie Comstock im Jahr 1935 entdeckt, wobei der Großteil der historischen Erschließung und des Abbaus im Laufe der Jahre bis 1942 stattfand, als die Bergbauaktivitäten durch eine Anordnung des War Production Board eingestellt wurden, wonach alle nicht benötigten Goldminen die Produktion aussetzen mussten. In dieser Zeit wurden vier Abbausohlen, vertikale Schächte und eine 200 Fuß lange Rampe erschlossen und eine Aufbereitungsanlage mit Flotationskreislauf und einer Zyanidanlage errichtet. Die Gesamtproduktion wurde mit einer Fördermenge von 17.880 Tonnen Erz mit einem Au-Äquivalentgehalt von 0,8 Unzen pro Tonne („opt“) angegeben, wobei 4.182 Unzen Au und 6.737 Unzen Ag gewonnen wurden.

Sporadische Abbauaktivitäten fanden zwischen 1952 und 1975 statt und gipfelten im selektiven Abbau und dem Abtransport von 86 Tonnen Material mit einem Gehalt von 2,3 opt Au an die ASARCO-Hütte, die 172 Unzen Au produzierte, was einer Gewinnungsrate von 87 % entspricht. Am Ende dieses Zeitraums fand die gesamte Produktion innerhalb eines Tiefenbereichs von 100 Fuß unter der Oberfläche statt.

Von 1982 bis 1991 brachten verschiedene Betreiber Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 64.563 Fuß nieder, bestehend aus 179 Rückspül-, Kern- und Drehbohrungen mit einem durchschnittlichen Abstand von 50-70 Fuß. Die Bohrungen haben eine gut mineralisierte Zone abgegrenzt, die 300 m nach Nordnordost streicht, eine Mächtigkeit von etwa 100 m aufweist und über 200 m in Fallrichtung verfolgt wurde (Abbildung 1). Die Mineralisierung ist in Fallrichtung nach Osten weiterhin offen (Abbildung 2).

