BioNxt erhält für die Anmeldung eines breit angelegten Patents für die sublinguale Verabreichung von Krebsmedikamenten zur Behandlung von neurodegenerativen Autoimmunerkrankungen einen positiven internationalen Prüfungsbericht vom Europäischen Patentamt

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 9. September 2024 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTC PINK:BNXTF)(FWB:BXT) freut sich bekannt zu geben, dass das Europäische Patentamt („EPA“) für die umfassende Patentanmeldung des Unternehmens für die sublinguale Verabreichung von Krebsmedikamenten zur Behandlung von neurodegenerativen Autoimmunerkrankungen einen positiven internationalen Prüfungsbericht verfasst hat. Das Unternehmen erwartet, dass das EU-Patent innerhalb von acht Wochen gewährt wird und rasch in die nationale Phase des Patentprozesses gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens („PCT“) eintritt, wobei Anmeldungen für die USA, Kanada, China, Japan, Australien und andere Rechtssysteme geplant sind.

BioNxt plant die weitere Entwicklung und Ausweitung seines Patentportfolios in Bezug auf oral auflösbare Filme (Orally Dispersible Films, „ODF“), die äußerst wirksame, vor Krebs schützende Stoffe für neurodegenerative Krankheiten enthalten. Das Unternehmen beabsichtigt die Einreichung mehrerer verwandter vorläufiger Patentanmeldungen in der EU, wobei bis Ende 2025/Anfang 2026 voraussichtlich drei bis vier Patente mit potenziellem Patentschutz bis 2045 in mehreren wichtigen internationalen Rechtssystemen angemeldet werden.

Im Rahmen seines Hauptprogramms ist BioNxt mit der Entwicklung einer zu 100 % unternehmenseigenen und proprietären Verabreichungsform von ODF Cladribine befasst, die sich an den Multiple-Sklerose-(„MS“)-Markt richtet. Cladribin ist derzeit in Tablettenform in mehr als 75 Ländern, unter anderem von der US-Arzneimittelbehörde („FDA“) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur („EMA“), zugelassen und verzeichnete 2023 nach Angaben von Merck KGaA einen Jahresumsatz von über eine Milliarde USD. Cladribin in Tablettenform ist für eine Reihe von Indikationen zugelassen, zu denen auch hochaktive Formen der schubförmig remittierenden MS zählen. MS stellt das größte Marktsegment für den Verkauf von Cladribin dar. Weltweit leben rund 2,3 Millionen Menschen mit MS, wobei die höchste Prävalenz in Nordamerika und Europa zu verzeichnen ist (Quelle: Atlas of MS). Der globale Arzneimittelmarkt für Multiple Sklerose dürfte nach Angaben des Marktforschungsinstituts „Market.us“ bis zum Jahr 2033 einen Spitzenwert von 41 Milliarden US-Dollar erreichen.

