Hybrid Power Solutions erweitert Präsenz beim US-Militär durch Auftrag der California Air National Guard

Vancouver, British Columbia - 9. September 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) („Hybrid“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieversorgungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Neuauftrag für seine hochmodernen Stromversorgungseinheiten von der California Air National Guard (CANG) erhalten hat. Diese Bestellung wurde über den strategischen Vertriebspartner des Unternehmens, Military Battery Systems, Inc., aufgegeben und festigt die wachsende Präsenz von Hybrid im Verteidigungssektor.

Dieser jüngste Auftrag zeigt, dass die innovativen Energielösungen von Hybrid in verschiedenen Bereichen des US-Militärs immer mehr Zuspruch finden. Die Stromversorgungseinheiten des Unternehmens bieten als hochgradig tragbare, effiziente und umweltfreundliche Alternative erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Stromquellen und werden dem zunehmenden Bedarf an nachhaltiger und zuverlässiger Energie in militärischen Einsätzen gerecht.

„Wir freuen uns, die California Air National Guard mit unseren fortschrittlichen Energielösungen unterstützen zu können“, meint Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. „Dieser Auftrag, der von unserem geschätzten Partner Military Battery Systems vermittelt wurde, bestätigt erneut die Effektivität und Zuverlässigkeit unserer Produkte bei der Erfüllung der strengen Anforderungen militärischer Anwendungen. Überdies unterstreicht er die wachsende Anerkennung der Bedeutung nachhaltiger Energielösungen für die Verbesserung der operativen Fähigkeiten bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung.“

Die Stromversorgungseinheiten von Hybrid sind darauf ausgelegt, eine überragende Stromqualität zu liefern - eine entscheidende Eigenschaft für die Versorgung empfindlicher Elektronik und Geräte, die in modernen Militäroperationen eingesetzt werden. Damit wird eine stabile und saubere Stromversorgung für wichtige Einsätze gewährleistet und die allgemeine Effektivität und Zuverlässigkeit im Einsatz erhöht.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Stromversorgungslösung von Hybrid für militärische Anwendungen gehören:

Bessere Tragbarkeit: Leichtes und kompaktes Design für einfachen Transport und schnellen Einsatz. Hervorragende Stromqualität: Liefert sauberen, stabilen Strom, der für empfindliche elektronische Geräte unerlässlich ist. Geringere Umweltbelastung: Bietet eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Energiequellen und unterstützt militärische Nachhaltigkeitsinitiativen. Geräuscharmer Betrieb: Ermöglicht einen leiseren Betrieb, der für verschiedene militärische Szenarien entscheidend ist. Betriebliche Flexibilität: Kann eine breite Palette von Geräten mit Strom versorgen, um verschiedene Einsatzanforderungen zu erfüllen.