ICP DAS-BMP stellt auf der Medtec China 2024 seine TPUs für modernste Technikanwendungen vor

HSINCHU, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), ein in Taiwan ansässiger Hersteller und Lieferant von medizinischem TPU (thermoplastisches Polyurethan), freut sich, seine Teilnahme an der Medtec China 2024 bekannt zu geben. Die 18. Ausgabe dieser Ausstellung wird vom 25. bis 27. September 2024 im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center stattfinden.

Auf der Medtec China 2024 wird ICP DAS-BMP seine neueste Innovation, das Engineering Arothane TPU (EARP-Serie), präsentieren. Dieses auf aromatischem Polyester basierende, starre TPU in medizinischer Qualität zeichnet sich durch seine hervorragende Verarbeitbarkeit, seine hohe Glasübergangstemperatur (Tg) und seine außergewöhnlichen Lichtdurchlässigkeitseigenschaften aus. Es eignet sich für die Verwendung als starre medizinische Verbindung oder als Hilfsmaterial bei kieferorthopädischen Behandlungen.