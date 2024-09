Tuya Smart stellt auf der IFA 2024 innovative Lösungen vor

NEW YORK, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Plattformen , stellte auf der IFA 2024 unter dem Motto „Sustainable Innovations for AI" aus. Ziel des Unternehmens war es, die Integration von KI und anderen aufkommenden Technologien in innovative Lösungen zu demonstrieren, um intelligentere, umweltfreundlichere und kohlenstoffarme Smart-Living-Szenarien für Entwickler auf der ganzen Welt zu fördern und so die Dynamik in Richtung eines umfassenden Plans für eine globale nachhaltige Entwicklung zu verstärken.

Passend zu diesem Thema präsentierte Tuya auf der IFA 2024 eine beeindruckende Auswahl an intelligenten Lösungen und Produkten aus den Bereichen KI, Energie, Transport und darüber hinaus. Diese Präsentationen wurden von den Teilnehmern hoch gelobt und lieferten neue Inspirationen für künftige Innovationen der weltweiten Entwickler.