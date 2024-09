196 Umweltschützer getötet

Die meisten Verbrechen bleiben ungesühnt. "Die Regierungen dürfen nicht untätig bleiben. Sie müssen entschiedene Maßnahmen ergreifen, um Aktivisten zu schützen und die Ursachen der Gewalt gegen sie zu bekämpfen", fordert Furones. "Die Aktivisten sind unverzichtbar, wenn es darum geht, Schäden zu verhindern und zu beheben, die durch klimaschädliche Industrien verursacht werden."

Gegner von Bergbau-Projekten leben besonders gefährlich

Zwar ist es nach Angaben von Global Witness schwierig, einen direkten Zusammenhang zwischen dem Mord an Aktivisten und bestimmten wirtschaftlichen Interessen zu beweisen. Allerdings haben sich die meisten getöteten Umweltschützer gegen Bergbau-Vorhaben eingesetzt, gefolgt von Fischerei, Forst- und Landwirtschaft, Straßenbau und Wasserkraftwerke.

"Wenn die Firmen, die diese Projekte durchführen, keine Verantwortung übernehmen, ist das Problem nicht zu lösen", sagt die in Mexiko tätige Menschenrechtsanwältin Alejandra Gonza. Dort wurden im vergangenen Jahr beispielsweise zwei Aktivisten verschleppt, die sich gegen den Abbau von Eisenerz durch den luxemburgischen Bergbaukonzern Ternium im Bundesstaat Michoacán einsetzten. Die beiden Männer sind bis heute verschwunden - ihr Schicksal ist unklar.

Nirgendwo ist es für Umweltschützer so gefährlich wie in Kolumbien

Das mit Abstand gefährlichste Pflaster für Naturschützer ist allerdings Kolumbien. 79 Aktivisten wurden im vergangenen Jahr dort getötet - so viele wie noch nie zuvor in einem Jahr in einem einzelnen Land. "Viele bewaffnete Gruppen profitieren von der Ausbeutung der Rohstoffe", erklärt Astrid Torres von der Organisation Somos Defensores. Nach Jahrzehnten des bewaffneten Konflikts sind in dem südamerikanischen Land zahlreiche kriminelle Banden aktiv. "Es gibt noch immer starke Verbindungen zwischen staatlichen Sicherheitskräften und paramilitärischen Gruppen", sagt Torres. Das führe dazu, dass viele Gewalttaten nicht konsequent verfolgt werden.

Indigene im Fadenkreuz



Bei der Gewalt gegen Umweltschützer sind Indigene deutlich überrepräsentiert. Sie machten im vergangenen Jahr 49 Prozent der Mordopfer aus, obwohl sie nur fünf Prozent der Weltbevölkerung stellen. "Naturschützer, Verteidiger von Landrechten und Indigene werden oft als Gegner des Fortschritts gesehen", sagt Bertha Cáceres. Ihre Mutter setzte sich in Honduras für die Rechte des indigenen Volks der Lenca ein und wurde 2016 in ihrem Haus erschossen. "Wir müssen die Wahrnehmung ändern: Fortschritt darf nicht Ausbeutung von Bodenschätzen bedeuten, sondern Schutz unserer Lebensgrundlagen."

Global Witness rief die Regierungen der betroffenen Länder auf, die Sicherheit von Umweltschützern zu gewährleisten, Angriffe auf Aktivisten konsequent zu dokumentieren und Opfern den Zugang zur Justiz zu verschaffen. "Solange die Gewalt gegen Naturschützer straflos bleibt, wird sie andauern", heißt es in dem Jahresbericht. Die Unternehmen müssten ihrerseits sicherstellen, dass es am Rande ihrer Lieferketten zu keinen Menschenrechtsverletzungen komme./dde/DP/zb