Was neue Innovationen mit sich bringen werden

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Mit dem bevorstehenden Techtember gibt es

viele neue Gadgets zu bestaunen. Huawei bereitet sich auf eine mit Spannung

erwartete Produkteinführung am 19. September vor, bei der eine Reihe innovativer

Produkte, von Wearables bis hin zu Tablets, vorgestellt werden sollen.



Die Verbraucher sind gespannt darauf, was Huawei inmitten der großen Auswahl an

verfügbaren Geräten zu bieten hat, und haben hohe Erwartungen an innovative

Funktionen und Spitzentechnologien für ihren nächsten Smart Device-Kauf.









Einer der wichtigsten Höhepunkte der kommenden Veranstaltung ist die Vorfreude

auf die nächste Generation der GT-Serie. Es wird erwartet, dass die neue Serie

das kürzlich vorgestellte HUAWEI TruSense System integriert, das verspricht,

Gesundheits- und Fitness-Tracking mit präziseren und umfassenderen Daten zu

verbessern. Das im August eingeführte HUAWEI TruSense System unterstützt auch

Funktionen im Zusammenhang mit der emotionalen Gesundheit, was einen

potenziellen Wendepunkt in der Wearable-Technologie darstellt.



In puncto Design soll die neue HUAWEI WATCH GT 5-Serie die Grenzen von Mode und

Vielseitigkeit verschieben. Teaser in den sozialen Medien von Huawei haben auf

scharfkantige geometrische Designs hingewiesen, die aus hochwertigen Materialien

wie einer metallischen Titanlegierung und weißer Keramik gefertigt sind und eine

stilvolle und innovative Ergänzung des Smartwatch-Marktes darstellen.



Der nächste Schwung für Ultimate



Eine weitere erwartete Veröffentlichung ist die Neuauflage der HUAWEI WATCH

Ultimate, die laut Teasern Funktionen für den Golfsport bieten soll. Dies kommt

zu einer Zeit, in der immer mehr Nutzer nach speziellen Funktionen bei Wearables

suchen, die auf ihre Hobbys und Fitnessaktivitäten zugeschnitten sind.



In Teasern wurde auch ein zweifarbiges Lünettendesign angedeutet. Diese neue

Textur und das neue Design sollen die Ästhetik der Uhr verbessern.



Blutdruckmessgerät der nächsten Generation



Spekulationen zufolge soll die nächste Generation der Blutdrucküberwachung in

Form der HUAWEI WATCH D 2 auf den Markt kommen, wie aus Teasern auf den

Social-Media-Seiten von Huawei hervorgeht.



Huawei hat angedeutet, dass der Schwerpunkt bei der Einführung des HUAWEI

TruSense-Systems auf der Erweiterung der Gesundheitsüberwachungsfunktionen

liegen soll. Medienberichten zufolge könnte das Unternehmen die ambulante

Blutdrucküberwachung (Ambulatory Blood Pressure Monitoring, ABPM) in seine

Dies könnte die erste Smartwatch der Welt sein, die



