Strukturelle Hindernisse für die digitale Transformation überwinden - Akkodis-Studie "What CTOs Think" gibt Aufschluss

ZÜRICH, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- In den letzten Jahren entwickelte sich die digitale Transformation zu einer unverzichtbaren Priorität für die Führungsebene. Viele Chief Technology Officers (CTOs) erkennen zunehmend, dass die Digitalisierung ein sich kontinuierlich weiterentwickelndes Konzept ist. Während in früheren Phasen der Digitalisierung der Fokus auf Prozessautomatisierung lag, betrachtet heute die Mehrheit der CTOs die digitale Transformation als den "Katalysator für Geschäftswachstum" und sieht darin den wichtigsten Vorteil. Laut einer heute veröffentlichten Studie von Akkodis, führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Vorreiter in der Smart Industry, berichten CTOs jedoch von zahlreichen Herausforderungen und räumen ein, dass noch erheblicher Handlungsbedarf besteht. So gibt es viele Unsicherheiten bei der Einführung von KI-Technologien, und es besteht eine Diskrepanz zwischen den Vorstellungen der CTOs und der Realität in den Unternehmen.

Die Studie bietet tiefgehende Einblicke in die Denkweise von globalen CTOs in einer neuen Ära der digitalen Transformation und liefert Empfehlungen für den Übergang zu einem KI-gestützten Unternehmen

"What CTOs Think: Navigating the Path to the AI Enterprise" ist eine Studie, die untersucht, wie CTOs diese aktuelle Ära der Digitalisierung angehen und die Empfehlungen für eine erfolgreiche Transformation zu einem KI-gestützten Unternehmen liefert. Die in Zusammenarbeit mit Oxford Economics durchgeführte Umfrage[1], umfasst 2.000 C-Suite-Führungskräfte, darunter 509 CTOs aus neun Ländern und achtzehn Sektoren, wie etwa Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energie, Life Sciences und Technologie.

Unsicherheit und Untätigkeit behindern die digitale Transformation

Obwohl CTOs klar die Notwendigkeit erkennen, ihre Unternehmen digital zu transformieren, wird durch Unsicherheit und Untätigkeit die Umsetzungsgeschwindigkeit stark verlangsamt. Externe Anforderungen wie Berichtsprozesse, Compliance und Sicherheitsbedenken stehen dabei an erster Stelle. Angesichts der rasanten Entwicklung neuer Technologien ist die Auswahl der richtigen Technologie branchenübergreifend die größte Herausforderung, die CTOs in der Studie anführen. Künstliche Intelligenz (KI) sticht als entscheidendes Merkmal dieser neuen Ära der Digitalisierung hervor. Obwohl die meisten CTOs KI-Technologien als Chance für ihr Unternehmen sehen, sind diese noch nicht ausgereift. 60 % der CTOs sind der Meinung, dass die Führungskräfte in ihren Unternehmen nicht über ausreichende KI-Fähigkeiten und -Kenntnisse verfügen. Qualifikationsdefizite in der Führungsebene können sich negativ auf die Bereitschaft der gesamten Belegschaft auswirken.