Midea stellt bahnbrechende Innovationen vor, die die Zukunft der grünen Technologie vorantreiben

Berlin (ots/PRNewswire) - Midea, ein bekannter Name für intelligente

Haushaltsgeräte, hatte einen bemerkenswerten Auftritt auf der IFA 2024, wo die

Midea Residential Air Conditioner Division (Midea RAC) mit dem Gewinn des

Innovative Heating Technology Gold Award für ihren neuesten Durchbruch, die

CirQHP Indoor Hybrid, große Aufmerksamkeit und Anerkennung erlangte.



Ein technologisch fortschrittliches Produkt für Europas

Heizungsherausforderungen





Die CirQHP Indoor Hybrid ist eine neue Ergänzung der Heizungsfamilie von MideaRAC, die nun Partner bei Polarexpeditionen ist und vielseitige, einfach zuinstallierende und energieeffiziente Heizungslösungen für Polarexpeditionenbietet.Diese innovative Lösung zeichnet sich durch ein kompaktes Gehäuse und dieMöglichkeit der Innenaufstellung aus, wodurch die Beschränkungen deseuropäischen Marktes für Wärmepumpeninstallationen aufgehoben werden. DieBenutzer müssen sich keine Gedanken mehr über den Lärm von Außengeräten, denMangel an Installationsraum oder Bauvorschriften machen. Der Einbau ist zeit-und kostensparend und lässt sich leicht an verschiedene Haustypen anpassen.Das Hybridkonzept ermöglicht es den Nutzern, die Investitionskosten zu senkenund gleichzeitig auf eine umweltfreundlichere Wärmepumpentechnologieumzusteigen. Durch die Verbindung mit neuen oder bereits vorhandenen Heizkesselnoptimiert die CirQHP Indoor Hybrid den Betrieb von zwei Energiequellen und istdamit energieeffizienter, wirtschaftlicher und stabiler in extrem kaltenWintern. Diese Lösung soll nach und nach herkömmliche Heizkessel ersetzen, dieEnergiewende in Europa fördern und eine grüne Technologierevolution auslösen.Förderung eines nachhaltigen Lebens mit umweltfreundlichen LösungenMidea hat sich der nachhaltigen Entwicklung verschrieben, und seine neuesteInnovation, die KI-gesteuerte Solstice-Klimaanlage, ist ein klares Beispiel fürdieses Engagement. Solstice wird von der proprietären ECOMASTER AI angetriebenund stellt einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Klimatisierungdar. Das System nutzt maschinelles Lernen, um die Wärmelast in Innenräumen undUmweltveränderungen zu analysieren und vorherzusagen, und ermöglicht so schnelleAnpassungen und eine präzise Steuerung. Dieser intelligente Ansatz zur Kühlungerhöht nicht nur den Komfort, sondern ermöglicht auch zusätzlicheEnergieeinsparungen von über 30 %.Die Solstice-Klimaanlage verfügt über einen um 180° drehbaren Windabweiser, dereine umfassende Luftabdeckung und Temperaturgleichmäßigkeit im gesamten Hausgewährleistet. Es bietet schnelle Kühl- und Heizfunktionen und erreicht spürbare