JPMorgan nimmt DHL Group mit 'Overweight' auf - Branchenfavorit

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere der DHL Group bei einem Kursziel von 49 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Papiere der Bonner stehen als Favorit der Analystin Alexia Dogani in der Logistikbranche zudem auf der "Analyst Focus List". Aufgrund kurzfritig positiver Kurserwartungen vergab die Expertin zudem den Status "Positive Catalyst Watch". Im europäischen Transport- und Logistiksektor setzt Dogani laut ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar auf Unternehmen mit starken Wettbewerbspositionen bei hohen Eintrittsbarrieren und deutlicher Preissetzungsmacht wie DHL und InPost. Zudem mag sie Firmen wie DSV und Kuehne + Nagel, die den Markt konsolidierten, um über Skalen- und Hebeleffekte die Kostenentwicklung zu verbessern. Skeptisch sieht sie dagegen Containerreedereien wie Moller-Maersk, ZIM und Hapag-Lloyd. Über diesen zögen sich dunkle Wolken zusammen, da die Zinsen den Scheitelpunkt erreicht hätten und das Kapazitätsangebot weiter steige./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 23:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / 00:15 / BST

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 39,63EUR auf Lang & Schwarz (10. September 2024, 07:33 Uhr) gehandelt.



