BMW weiter im Abwärtssog

Bereits in der letzten Besprechung zu Bayerische Motoren Werke vom 3. September 2024 wurde auf die entscheidende Weichenstellung um das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 82,50 Euro als Entscheidungsmarke hingewiesen. Wie erwartet fiel die Aktie weiter zurück und der Abverkauf zog sich bis auf ein Niveau von 77,10 Euro zu Beginn dieser Handelswoche und damit unter die Vorgängertiefs von 77,98 Euro hin. Wegen fehlender Unterstützungen in diesem Bereich könnte die BMW-Aktie demnächst noch einen weiteren Rutsch vollziehen, diesmal auf 75,20 und darunter um 72,00 Euro herum. Short positionierte Anleger sollten ihre Stopps ein gutes Stück weit nachziehen, hierzu könnte beispielsweise der 50-Tage-Durchschnitt bei 80,61 Euro als Orientierungshilfe dienen. Auf der Oberseite ist der Chart mit Widerständen vollgepflastert, erst oberhalb von 88,00 Euro wird dem Papier eine längere Erholung in den Bereich um 92,00 Euro zugetraut. Eine Rückkehr in den vorherigen Aufwärtstrend wird an aktueller Stelle ausgeschlossen.

Trading-Strategie: